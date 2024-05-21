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海巡人掌海巡！張忠龍陞任海巡署長 管碧玲到場主持

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

賴清德總統520就任後，新內閣團隊陸續換上新面孔，海巡署長由副署長張忠龍陞任，海委會主委管碧玲今天主持布達典禮，期許他領航海巡、海保及兩岸事務。

管碧玲表示，海巡署歷經兩任具海軍背景的署長，感謝李仲威前主委和周美伍前署長在過去8年間為海巡注入海軍的文化及元素，使海軍和海巡肩並肩攜手捍衛海疆。

管碧玲說，今天任命張忠龍為海委會常務副主委兼海巡署長，將偕同另兩位副主委共同領航海巡、海保及兩岸事務。

海巡署表示，今天是「海巡人掌海巡」的歷史性時刻，自海巡署成立24年來，終在海巡體系下培養出「海巡人」接任署長。

張忠龍在海巡署任職超過18年，曾任海巡署勤指中心主任、巡防處長、情報處長、偵防分署長、中部分署長及副署長等職務。

海委會主委管碧玲，今天到場主持新任海巡署長張忠龍布達典禮。圖／海巡署提供
海委會主委管碧玲，今天到場主持新任海巡署長張忠龍布達典禮。圖／海巡署提供
海委會主委管碧玲，今天到場主持新任海巡署長張忠龍布達典禮。圖／海巡署提供
海委會主委管碧玲，今天到場主持新任海巡署長張忠龍布達典禮。圖／海巡署提供
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海委會主委管碧玲，今天到場主持新任海巡署長張忠龍布達典禮。圖／海巡署提供
海委會主委管碧玲，今天到場主持新任海巡署長張忠龍布達典禮。圖／海巡署提供
海委會主委管碧玲，今天到場主持新任海巡署長張忠龍布達典禮。圖／海巡署提供
海委會主委管碧玲，今天到場主持新任海巡署長張忠龍布達典禮。圖／海巡署提供
海委會主委管碧玲，今天到場主持新任海巡署長張忠龍布達典禮。圖／海巡署提供

海巡署 海軍 管碧玲

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