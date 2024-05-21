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馬來西亞軟糖輸台藏市值2千萬海洛因 癌末兩男收貨被抓

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

販毒集團在馬來西亞將海洛因夾藏軟糖包裝，寄空運包裹來台，海關攔獲3.7公斤海洛因。刑事局查獲莊姓男子等8人，其中2人癌症末期，搜出3.4公斤海洛因，查扣毒品價值共4千萬元，依毒品罪嫌移送，檢方聲押莊等5人獲准，命其他人10萬元交保或請回。

因海洛因從馬來西亞寄出，警方研判來自金三角。近期不少毒品包裹案是找癌末患者當收件人或第一層收貨者，官警說，重病患者被法院裁定羈押機率較低，且死亡後留下偵查斷點，被販毒集團利用。

警方調查，包裹今年1月4日抵台，關務署台北關以X光檢查有異，拆開發現餅乾盒及糖果包裝，餅乾盒內有餅乾，但糖果包裝內沒糖果，藏放海洛因3.7公斤。

刑事局偵三大隊第二隊獲報追查，大腸癌末52歲溫姓男子是收件人，取出海洛因跟監物流，發現包裹被送至溫的桃園市住處，因無人收領，寄存桃園某郵局；49歲張姓男子開車載33歲羅姓女子到郵局，又載42歲葉姓男子前往，兩次都沒領取包裹，警方研判是在觀望是否被警察鎖定。

當月8日，肺癌末期63歲姬姓男子開車至郵局領取包裹，離開後在路旁交付威震集團成員36歲劉姓男子，劉又開車在路旁交給48歲莊姓男子，莊開車到苗栗縣，警方陸續逮捕3人，從姬的車上搜出3.4公斤海洛因，並在犯嫌住處拘提溫及張。

警方查出，57歲郭姓男子仲介溫當收件人，當月23日、2月29日及3月5日，分別通知郭、羅、葉到案。犯嫌均曾被查獲毒品案，多數稱聽指示處理包裹，不知是毒品，少數坦承運毒。

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販毒集團在馬來西亞將海洛因夾藏軟糖包裝，寄空運包裹來台，海關攔獲3.7公斤海洛因，刑事局查獲莊姓男子等8人，搜出3.4公斤海洛因。記者李奕昕／攝影
販毒集團在馬來西亞將海洛因夾藏軟糖包裝，寄空運包裹來台，海關攔獲3.7公斤海洛因，刑事局查獲莊姓男子等8人，搜出3.4公斤海洛因。記者李奕昕／攝影
販毒集團在馬來西亞將海洛因夾藏軟糖包裝，寄空運包裹來台，海關攔獲3.7公斤海洛因，刑事局查獲莊姓男子等8人，搜出3.4公斤海洛因。記者李奕昕／翻攝
販毒集團在馬來西亞將海洛因夾藏軟糖包裝，寄空運包裹來台，海關攔獲3.7公斤海洛因，刑事局查獲莊姓男子等8人，搜出3.4公斤海洛因。記者李奕昕／翻攝
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販毒集團在馬來西亞將海洛因夾藏軟糖包裝，寄空運包裹來台，海關攔獲3.7公斤海洛因，刑事局查獲莊姓男子等8人，搜出3.4公斤海洛因。記者李奕昕／翻攝

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