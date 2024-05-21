不只女警護膚店兼差 基層再爆偵查隊長縱容代簽上班打電動 竹縣警處分

新竹縣竹北警分局一名潘姓女偵查佐，疑似在護膚養生館兼差震驚警界，有基層爆料，潘女兼差時段，都有人代為簽出、簽入，營造有在上班假象，且偵查隊裡還有人被拍到上班時間滑手機，疑似在打遊戲，質疑管理鬆散，最近還被越區查大案。新竹縣警察局證實，該名代為簽出、入的同仁已被處申誡1支處分，至於偵查隊長督導不周，也將會予以處分。

據了解，潘女每周只兼差1天，不過都是在偵查隊上班時間，令人起疑。基層爆料，竹北分局才被新竹市警方越區查獲行動軍火庫，還被跨區檢肅治平對象，不僅管理，連辦案、維護治安都出問題，出包連連。

基層警方還提供一段影片，畫面中只見竹北偵查某同仁，在隊上翹腳滑手機，且螢幕疑似在打電玩，旁白還配音：「我長這麼大沒見過這麼囂張的人」。

基層警員指出，代簽出入的行為涉嫌偽造文書罪，且偵查隊長縱容代簽、上班打電動，督導不周，也應連帶處分。且若潘女請人代為簽出入，是否有報加班費、有領超勤，如果有就是貪汙，高層應該要徹查。

新竹縣警察局表示，關於幫忙潘女代為簽出、入部分，該警已被處申誡1支，至於有同仁上班玩手機部分，將會調查是否在上班時間，若屬實將會依相關規定懲處。至於超勤部分，潘女還尚未報加班費，沒有發現類似浮報加班費狀況。

竹北警分局長張世儒表示，今天凌晨已緊急通知潘姓女警到分局驗尿，釐清是否有吸毒情事，不過採檢結果都為陰性，但因查證有涉足出入護膚館，現已將她調離並記大過，若查證屬實有下海兼差，將直接汰除警職。