殺人未遂犯脫逃流竄基隆全民通報 有活動中心也停開放

在基隆市一家醫院接受監護、犯下殺人未遂罪被判刑3年的簡姓男子從醫院脫逃，基隆市警方昨全力清查監視器發現他在基隆市流竄，研判尚未離開，昨天繼市府教育處通報各校園暫停對外開放，也有里長通報，為維護里民安全，里民活動中心暫停開放。

基隆市教育處昨天下午以「重要通知」通知各校，指因應受監護處分人從醫院脫逃，基隆市校園開放政策，昨起至5月22日止暫停實施，如有延長，再行通知，一起守護校園安全。

信義區孝深里長郭姵萱昨天也宣布，因應維護里民安全，自昨天起，孝里民活動中心暫停開放，造成不便，敬請見諒。也有多名里長轉貼警方查緝報報、校園暫停開放通報，希望不要在里內躲藏。

約40歲簡男去年1月在台北市萬華區攻擊1名女子，被檢方依殺人未遂罪嫌起訴。法官審理認定犯行，判刑3年，因他罹患知覺失調症，執行前令入相當處所，施以監護5年，被安排住進基隆地區的醫院監護。

簡男前天10點多藉「放風」時機，離開醫院。基警接到醫院報案後，通報台北地檢署開出拘票，刑事局發布重要緊急查緝專案，通報全國警力尋找簡男。

警方發現他前天中午曾現身信二路、田寮河一帶，下午在西定路的超商偷飲料，研判仍在市區及周邊一帶流竄。

臉書社群基隆人大小事，昨天到今天凌晨不斷通報他的長相、請民眾如有看到馬上向警方報案所在位置，提醒大家全民緝凶，避免小孩子及學生、民眾受害。但有民眾說，很多學校沒有圍牆，擔心進入校園暗處躲藏也沒有人知道，也有可能跑去里民活動中心，要請各里長多加小心。