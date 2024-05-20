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影／開槍圍捕畫面曝光！新北「6條通」男飆車逃逸 火鍋店外被逮
新北市警方今天下午在蘆洲區追捕6條通緝張姓男子，被他開車衝撞逃逸，員警追逐圍捕，繞到三重區集賢路連開3槍打破對方車胎，張男車輛失控撞上安全島和警用機車，棄車逃跑，在連鎖火鍋店外被逮捕，車上還搜出海洛因。
蘆洲警分局集賢派出所員警，今天下午5時許在蘆洲區集賢路口發現可疑轎車，查出車主是毒品、竊盜、洗錢、侵占等6條通緝張姓男子，攔查時被拒檢衝撞逃逸。
嫌犯加速右轉中山一路、再右轉三民路，開始鑽進巷內繞圈竄逃，最後繞到集賢路三重區段，被攔截圍捕的員警對空鳴槍1發，再開2槍打破車胎，導致車輛失控撞上中央分隔島及警用機車，車頭開始冒煙差點起火，同時造成1名警員輕傷。
張嫌卻立刻開門棄車逃逸，跑向路旁1家獨幢大型火鍋店，躲在門外通道垃圾桶旁被壓制逮捕上銬。員警稍後在張嫌車內搜出3包海洛因共0.99公克及注射針筒，警詢後將依妨害公務、公共危險罪嫌、通緝案件移送新北地檢署。
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