影／開槍圍捕畫面曝光！新北「6條通」男飆車逃逸 火鍋店外被逮

新北市警方今天下午在蘆洲區追捕6條通緝張姓男子，被他開車衝撞逃逸，員警追逐圍捕，繞到三重區集賢路連開3槍打破對方車胎，張男車輛失控撞上安全島和警用機車，棄車逃跑，在連鎖火鍋店外被逮捕，車上還搜出海洛因。

蘆洲警分局集賢派出所員警，今天下午5時許在蘆洲區集賢路口發現可疑轎車，查出車主是毒品、竊盜、洗錢、侵占等6條通緝張姓男子，攔查時被拒檢衝撞逃逸。

嫌犯加速右轉中山一路、再右轉三民路，開始鑽進巷內繞圈竄逃，最後繞到集賢路三重區段，被攔截圍捕的員警對空鳴槍1發，再開2槍打破車胎，導致車輛失控撞上中央分隔島及警用機車，車頭開始冒煙差點起火，同時造成1名警員輕傷。