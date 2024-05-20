影／一中商圈偷賓士賊終於抓到了...連人帶車開走落網畫面曝

台中市陳姓女子昨天開賓士車載讀國小的兒子到一中商圈，陳女未熄火，將兒子留在車內，未料遭到廖姓男子覬覦，不顧男童仍在車內，將車開走，途中將男童拉下車後逃逸，警方擴大調閱監視器，在今天上午10時許，在彰化伸港一處農田旁的鐵皮屋，將廖男查緝到案，另查獲少量海洛因等一、二級毒品，廖已被警方帶回詢問。

第二警分局在昨天上午11時許，接獲陳姓女子報案，她停在一中商圈的賓士車疑遭拖吊，警方調查發現，涉案廖姓男子（40歲）見陳女轎車沒熄火，不顧陳女讀國小兒子在車內，直接將車開走，隨後再把陳女兒子拉下車，繼續逃逸。

警方成立專案小組偵辦，沿途擴大調閱監視器，發現廖男還將車牌拔除，躲避查緝，但警方抽絲剝繭，查出昨天中午時，廖將轎車行駛到彰化縣伸港鄉，王姓友人（57歲）所有的鐵皮屋內，隨後就與友人於屋內休憩。

警方今天上午10時許前往該處搜索，廖男欲跳窗逃逸，但鐵皮屋外是稻田，廖自知無路可退，只好投降就範，但現場查無失竊車輛，僅在鐵皮屋內，查獲毒品海洛因1包（重0.25公克）、安非他命2包（重2.4公克）、子彈2顆等證物，警方循線再，發現失竊賓士車被棄置在台中豐原一處空地。