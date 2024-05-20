快訊

評立院時事遭炎上...范逸臣今記者會搞失聯 主辦單位傻眼致歉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／一中商圈偷賓士賊終於抓到了...連人帶車開走落網畫面曝

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓女子昨天開賓士車載讀國小的兒子到一中商圈，陳女未熄火，將兒子留在車內，未料遭到廖姓男子覬覦，不顧男童仍在車內，將車開走，途中將男童拉下車後逃逸，警方擴大調閱監視器，在今天上午10時許，在彰化伸港一處農田旁的鐵皮屋，將廖男查緝到案，另查獲少量海洛因等一、二級毒品，廖已被警方帶回詢問。

第二警分局在昨天上午11時許，接獲陳姓女子報案，她停在一中商圈的賓士車疑遭拖吊，警方調查發現，涉案廖姓男子（40歲）見陳女轎車沒熄火，不顧陳女讀國小兒子在車內，直接將車開走，隨後再把陳女兒子拉下車，繼續逃逸。

警方成立專案小組偵辦，沿途擴大調閱監視器，發現廖男還將車牌拔除，躲避查緝，但警方抽絲剝繭，查出昨天中午時，廖將轎車行駛到彰化縣伸港鄉，王姓友人（57歲）所有的鐵皮屋內，隨後就與友人於屋內休憩。

警方今天上午10時許前往該處搜索，廖男欲跳窗逃逸，但鐵皮屋外是稻田，廖自知無路可退，只好投降就範，但現場查無失竊車輛，僅在鐵皮屋內，查獲毒品海洛因1包（重0.25公克）、安非他命2包（重2.4公克）、子彈2顆等證物，警方循線再，發現失竊賓士車被棄置在台中豐原一處空地。

目前廖男已被警方帶回詢問，全案警詢後將依竊盜、毒品、槍砲等罪，移送台中地檢署偵辦。

台中市廖姓男子昨天在一中商圈開走陳女未熄火的賓士車，警方今天在彰化伸港一處農田抓到人。記者陳宏睿／翻攝
台中市廖姓男子昨天在一中商圈開走陳女未熄火的賓士車，警方今天在彰化伸港一處農田抓到人。記者陳宏睿／翻攝
台中市廖姓男子昨天在一中商圈開走陳女未熄火的賓士車，警方今天在彰化伸港抓到人，在廖藏匿的鐵皮屋內查獲海洛因、安非他命等毒品。記者陳宏睿／翻攝
台中市廖姓男子昨天在一中商圈開走陳女未熄火的賓士車，警方今天在彰化伸港抓到人，在廖藏匿的鐵皮屋內查獲海洛因、安非他命等毒品。記者陳宏睿／翻攝
台中市廖姓男子昨天在一中商圈開走陳女未熄火的賓士車，警方今天在彰化伸港抓到人，在廖藏匿的鐵皮屋內查獲海洛因、安非他命等毒品。記者陳宏睿／翻攝
台中市廖姓男子昨天在一中商圈開走陳女未熄火的賓士車，警方今天在彰化伸港抓到人，在廖藏匿的鐵皮屋內查獲海洛因、安非他命等毒品。記者陳宏睿／翻攝
台中市廖姓男子昨天在一中商圈開走陳女未熄火的賓士車，警方今天在彰化伸港抓到人，贓車被廖棄置在台中豐原。記者陳宏睿／翻攝
台中市廖姓男子昨天在一中商圈開走陳女未熄火的賓士車，警方今天在彰化伸港抓到人，贓車被廖棄置在台中豐原。記者陳宏睿／翻攝

一中商圈 偷竊 毒品 賓士

延伸閱讀

台中媽獨留兒在車上未熄火 車被開走小孩遭丟包

影／台中賓士媽太大意了...車沒熄火國小兒被歹徒載走

影／三重8+9半夜當街砸賓士 有人左手開槍、右手持球棒砸車

影／通緝男闖台中民宅行竊 開走Lexus用膠帶把77黏成22

相關新聞

影／一中商圈偷賓士賊終於抓到了...連人帶車開走落網畫面曝

台中市陳姓女子昨天開賓士車載讀國小的兒子到一中商圈，陳女未熄火，將兒子留在車內，未料遭到廖姓男子覬覦，不顧男童仍在車內，...

汐止鬧區凌晨連開8槍嚇壞居民 改造手槍買賣當街測試3人遭訴

李姓男子去年為販賣1把12萬元的改造手槍，還稱「可連發」開車載著覃男、蘇男試槍，蘇男涉在汐止區光復街巷弄、一般住宅外道路...

影／深夜幫朋友搬家遇警盤查 通緝犯拔腿逃300公尺仍被逮

新北市板橋警方今天凌晨巡邏行經民族路時，發現沈男、童男及黃男站在路旁行跡可疑，警方上前盤查時沈男突然拔腿奔逃，警員立即尾...

影／酒駕吸K菸遭警攔檢 公危、毒品兩罪嫌法辦

28歲陳姓男子今天清晨6點多，開車行經台南市中正路、海安路口，停等紅燈時違停機車停等區，巡邏員警發現上前攔下盤查，發現陳...

報廢軸承走高昂「空運」來台 海關起疑揪出內藏K毒10公斤

34歲林姓藥頭將K他命藏在機械軸承中自德國進口來台，花費高昂「空運」運費卻進口價值不高的軸承，反而引起海關懷疑，開箱查驗...

曾在兵工廠服役喜歡槍械 園藝男子收藏槍枝被法辦

一名在園藝工作男子曾在軍方兵工廠單位服役喜歡槍械，他10多年前陸續購買各式操作槍收藏，台中警方到他彰化住家和工作地搜索，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。