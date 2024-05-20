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汐止鬧區凌晨連開8槍嚇壞居民 改造手槍買賣當街測試3人遭訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

李姓男子去年為販賣1把12萬元的改造手槍，還稱「可連發」開車載著覃男、蘇男試槍，蘇男涉在汐止區光復街巷弄、一般住宅外道路，對空連續開槍，現場留下8顆彈殼，警方獲報循線查獲3人到案。士林地檢署偵結，依經許可持有非制式手槍罪嫌起訴3人。

起訴指出，去年8月24日清晨4時許，李男開車載著覃男、蘇男，行經汐止區光復街與新台五路1段時，覃男涉對空擊發1槍，3分鐘後，車子行經在光復街8巷，改換蘇男涉持槍對空連續鳴槍，致生危害公眾安全。

市民聽聞連續槍響，驚恐報案，員警到場在光復街8巷查獲8顆彈殼；警方調閱監視器追查，3小時後在汐止區攔停李男車輛，查獲李男和手槍、彈匣2個、子彈7顆，後續循線追捕共犯到案。

李男供稱，他開車並提供手槍給2人試槍，李對空開1槍，蘇則對空連開多槍。覃供稱，李男了解槍枝構造、操作方式，稱手槍要賣12萬元「可以連發」；他們在一般的住宅旁邊試槍。

全案經鑑定，手槍具殺傷力，且李、蘇左右手虎口處，均驗出火藥撿出槍擊殘跡的特徵性元素組成微粒。檢方認定，李等3人涉犯未經許可持有非制式手槍、子彈及恐嚇公眾等罪嫌，依法起訴，一行為觸犯數罪，建請從重論未經許可持有非制式手槍罪。

警方逮捕開槍的蘇男。記者黃子騰／翻攝
警方逮捕開槍的蘇男。記者黃子騰／翻攝
蘇男涉嫌在一般民宅外連續對空開槍，警方在開槍現場採證。記者黃子騰／翻攝
蘇男涉嫌在一般民宅外連續對空開槍，警方在開槍現場採證。記者黃子騰／翻攝
警方起獲槍枝、彈匣及子彈。記者黃子騰／翻攝
警方起獲槍枝、彈匣及子彈。記者黃子騰／翻攝

汐止 監視器

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