汐止鬧區凌晨連開8槍嚇壞居民 改造手槍買賣當街測試3人遭訴

李姓男子去年為販賣1把12萬元的改造手槍，還稱「可連發」開車載著覃男、蘇男試槍，蘇男涉在汐止區光復街巷弄、一般住宅外道路，對空連續開槍，現場留下8顆彈殼，警方獲報循線查獲3人到案。士林地檢署偵結，依經許可持有非制式手槍罪嫌起訴3人。

起訴指出，去年8月24日清晨4時許，李男開車載著覃男、蘇男，行經汐止區光復街與新台五路1段時，覃男涉對空擊發1槍，3分鐘後，車子行經在光復街8巷，改換蘇男涉持槍對空連續鳴槍，致生危害公眾安全。

市民聽聞連續槍響，驚恐報案，員警到場在光復街8巷查獲8顆彈殼；警方調閱監視器追查，3小時後在汐止區攔停李男車輛，查獲李男和手槍、彈匣2個、子彈7顆，後續循線追捕共犯到案。

李男供稱，他開車並提供手槍給2人試槍，李對空開1槍，蘇則對空連開多槍。覃供稱，李男了解槍枝構造、操作方式，稱手槍要賣12萬元「可以連發」；他們在一般的住宅旁邊試槍。