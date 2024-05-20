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影／深夜幫朋友搬家遇警盤查 通緝犯拔腿逃300公尺仍被逮

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市板橋警方今天凌晨巡邏行經民族路時，發現沈男、童男及黃男站在路旁行跡可疑，警方上前盤查時沈男突然拔腿奔逃，警員立即尾隨追捕。沈男逃了約300公尺後被警方追上逮捕，經查發現沈男因毒品罪嫌遭通緝。警方還在童男及黃男車上查獲卡西酮毒品，詢後將沈男解送歸案，童男及黃男則依毒品罪嫌函送。

據了解，因毒品罪嫌遭通緝的42歲沈姓男子，今天凌晨12時許與33歲黃男來到48歲童姓友人住處協助搬家。板橋分局後埔派出所警員巡邏經過，見3人行跡可疑於是上前盤查。不料沈男在警方盤查過程中竟突然拔腿逃逸，警員尾隨追捕300公尺後將他逮捕。沈男供稱因遭通緝見到警方才會逃逸，警方在他身上查獲海洛因毒品，詢後將他依妨害公務、毒品、毒品通緝罪嫌送辦。

另外警方還在童男車上查獲卡西酮粉末2包，但童男及黃男均否認持有，警方詢後將2人依毒品罪嫌函送，並持續深入追查毒品來源。

沈男見到警方拔腿狂奔仍被逮捕。記者黃子騰／翻攝
沈男見到警方拔腿狂奔仍被逮捕。記者黃子騰／翻攝
支援警力到場將沈男逮捕。記者黃子騰／翻攝
支援警力到場將沈男逮捕。記者黃子騰／翻攝
警方查獲海洛因及卡西酮毒品。記者黃子騰／翻攝
警方查獲海洛因及卡西酮毒品。記者黃子騰／翻攝

毒品 通緝

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