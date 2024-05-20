影／酒駕吸K菸遭警攔檢 公危、毒品兩罪嫌法辦

28歲陳姓男子今天清晨6點多，開車行經台南市中正路、海安路口，停等紅燈時違停機車停等區，巡邏員警發現上前攔下盤查，發現陳除涉嫌吸食K他命毒菸外，還酒後駕車，酒測值超標，車內起出K他命毒品殘渣及K盤，警詢後依涉犯公共危險及毒品危害防制條例罪嫌法辦。

據了解，陳嫌深夜應朋友邀約至北區某酒店狂歡，席間並喝了數瓶啤酒，陸續將酒醉朋友載回後準備返家，他不但涉嫌酒後駕車竟還一邊抽著K他命毒菸，不料停等紅燈時違規占用機車停等區，為後方巡邏經過員警發現上前盤查。