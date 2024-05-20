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影／酒駕吸K菸遭警攔檢 公危、毒品兩罪嫌法辦

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

28歲陳姓男子今天清晨6點多，開車行經台南市中正路、海安路口，停等紅燈時違停機車停等區，巡邏員警發現上前攔下盤查，發現陳除涉嫌吸食K他命毒菸外，還酒後駕車，酒測值超標，車內起出K他命毒品殘渣及K盤，警詢後依涉犯公共危險及毒品危害防制條例罪嫌法辦。

據了解，陳嫌深夜應朋友邀約至北區某酒店狂歡，席間並喝了數瓶啤酒，陸續將酒醉朋友載回後準備返家，他不但涉嫌酒後駕車竟還一邊抽著K他命毒菸，不料停等紅燈時違規占用機車停等區，為後方巡邏經過員警發現上前盤查。

員警趨前盤檢時除馬上聞到毒菸氣味，並交談中發現其露出陣陣酒味，陳在實施酒精吹測後酒測值每公升0.29毫克，超過標準值依涉犯公共危險罪嫌法辦，員警陸續協助車輛移置保管中，在汽車置物箱上發現K他命毒品殘渣及K盤，經帶回實施毒品及尿液檢驗均呈現陽性反應，依違反毒品危害防制條例罪嫌法辦。

28歲陳姓男子除涉嫌吸食K他命毒菸外，還酒後駕車，警詢後依涉犯公共危險及毒品罪嫌法辦。記者黃宣翰／翻攝
28歲陳姓男子除涉嫌吸食K他命毒菸外，還酒後駕車，警詢後依涉犯公共危險及毒品罪嫌法辦。記者黃宣翰／翻攝

毒品 酒測

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