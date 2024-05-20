報廢軸承走高昂「空運」來台 海關起疑揪出內藏K毒10公斤

34歲林姓藥頭將K他命藏在機械軸承中自德國進口來台，花費高昂「空運」運費卻進口價值不高的軸承，反而引起海關懷疑，開箱查驗後起獲10.2公斤K他命，全案依違反毒品防制條例移送法辦，林因涉犯其他刑案，因判刑確定已入監服刑。

去年12月間，高雄海關發現有5件自德國進口的機械軸承異常，由於空運費「論斤計酬」價格高昂，收貨人卻選擇空運進口報廢的軸承，運費與貨物價值不成正比，引起海關懷疑。

當時海關經Ｘ光機掃描後，果然發現軸承內有異常中空，隨機開箱查驗，在其中一支軸承內發現Ｋ他命，進一步開驗後，同一進口的10支軸承均經過改裝，填裝大量K他命進口，總重達10.2公斤。

刑事局南部打擊犯罪中心接獲海關通報，循線查緝收貨人到案，因收貨人僅為毒梟「人頭」，警方經還原通聯記錄，逐一清查通話內容，日前循線查出該批軸承實際由綽號「光頭」的林男進口。

據了解，林為毒品上游，透過空運包裹等方式，近年多次闖關，航空警察局去年11月查獲以「乳清蛋白粉」進口的8.6公斤K他命，也是由林男負責操盤走私。

當時航警循線逮捕負責收貨的張姓及王姓男子，因林涉入其他刑案被判刑8月確定，經法院發布通緝後，並對林姓主嫌發布通緝，去年底被查緝到案發監執行。