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兵工廠退役54歲槍痴收藏觸法 台中警起出6槍送辦

中央社／ 台中20日電

林姓男子平日從事園藝工作，年輕時曾在軍方兵工廠單位服役，退役後仍對各式槍械充滿興趣，他陸續購買各式操作槍收藏，警方在林男住處及工作處搜查，查扣6槍枝，依法送辦。

台中市警察局大雅分局今天發布新聞稿指出，針對網路購物平台巡邏分析比對，查知林男涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例，蒐集相關犯罪事證後，向彰化地方法院聲請核發搜索票獲准，日前前往林男住處及工作地搜索，查扣1支具殺傷力的改造手槍，5支不具殺傷力的模擬槍。

警方調查，54歲林男平日從事園藝工作，年輕時曾在軍方兵工廠單位服役，退役後仍對各式槍械充滿濃厚興趣，約十幾年前即陸續購買各式操作槍作為收藏。

警方在現場發現，大部分槍枝均是以塑膠袋、紙盒妥善包裝保存，部份將槍枝零件分解存放。林男供稱，是為避免長期存放造成損壞，而暫時分解做拋光、防鏽等保養工序，購入槍枝後也從未進行試射，因擔心裝置作動造成刮痕或損傷。

林男將各式槍械視如收藏品般呵護備至，卻不知已違反槍砲彈藥刀械管制條例相關規定。警方提醒，槍枝屬管制物品，非依法不得持有；全案訊後，依涉槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌，移送彰化地方檢察署偵辦。

槍枝 槍砲彈藥

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