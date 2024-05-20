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曾在兵工廠服役喜歡槍械 園藝男子收藏槍枝被法辦
一名在園藝工作男子曾在軍方兵工廠單位服役喜歡槍械，他10多年前陸續購買各式操作槍收藏，台中警方到他彰化住家和工作地搜索，查扣6枝火藥式槍枝，詢問後依涉嫌槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送彰化地檢署偵辦。
大雅警分局針對網路購物平台巡邏分析比對，查知犯罪嫌疑人54歲林男涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例，蒐集相關犯罪事證後，向彰化地方法院聲請核發搜索票獲准，本月15日到林男彰化住處及工作地執行搜索，查扣6枝火藥式槍枝。
據了解，林男平日從事園藝工作，年輕時曾在軍方兵工廠單位服役，退役後仍對各式槍械充滿濃厚興趣，10多年前陸續購買各式操作槍做為收藏，警方在現場發現大部分槍枝都以以塑膠袋、紙盒妥善包裝保存，部份將槍枝零件分解存放。
林男說，為避免長期存放造成損壞，暫時分解做拋光、防鏽等保養工序，購入槍枝後從未進行試射，因擔心裝置作動造成刮痕或損傷。
大雅警分局提醒民眾，槍枝屬管制物品，非依法不得持有，新修正槍砲彈藥刀械管制條例今年開始實施，為有效遏止槍枝的流竄現象，切勿以身試法。
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