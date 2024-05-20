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詐團黑吃黑？妻遭砍殺 丈夫、小弟先後逃陸

聯合報／ 記者李奕昕／台北報導

台北市吳興街民宅發生女子遭殺命案，警方正追查死者丈夫下落。記者廖炳棋/翻攝
台北市吳興街民宅發生女子遭殺命案，警方正追查死者丈夫下落。記者廖炳棋/翻攝
張姓女子本月三日被發現陳屍台北市住處，全身多處刀傷。警方追查，她與陳姓丈夫從事詐欺，案發前陳的田姓小弟曾進入夫妻住處，懷疑因「黑吃黑」糾紛行凶，也不排除夫妻感情糾紛引殺機，陳、田先後潛逃大陸，刑事局已請求大陸公安協緝。

警方研判，陳可能「黑吃黑」詐騙贓款逃跑，詐團派田向張索討引發命案，或陳、田為了贓款共謀殺害張，不過夫妻有一段時間未從事詐欺；張的家族曾經營餐飲業，財產頗豐，夫妻爭取家產未果，後來感情不睦，也不排除陳指使田行凶，待深入調查。

四十二歲張姓女子與四十七歲陳姓丈夫同住北市吳興街，本月三日被發現倒臥住處臥房死亡，背部有兩處刀傷，上半身正面有多處刀傷，頭套塑膠袋及上半身覆蓋棉被，研判死亡約三周。

警方未尋獲張女手機，從廚房查扣一把水果刀，採驗無血跡反應，研判凶手帶走凶器，並取走張的手機關機。

據調查，陳是詐團水房主嫌，因詐欺案被判刑三年確定，未入監執行，今年三月被發布通緝；張是水房成員，近期從事特種行業，顯示經濟狀況不佳，疑因陳潛逃後無詐欺收入。

警方查訪，陳今年一月偷渡大陸，張女曾前往探視，但後來感情不睦；調閱監視器發現，張上月中旬返家未再離開，不久後手機關機，陳的田姓小弟曾進入夫妻住處，上月底也從桃園國際機場搭機前往大陸，涉有重嫌。

刑事局昨表示，本月十日以兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議機制，將相關資料以聯絡函請求陸方協緝犯嫌。逢賴清德總統宣示就職，兩岸政治情勢敏感，增添警政合作變數。

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