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北市信義區命案疑詐團黑吃黑引殺機 凶嫌逃大陸請公安協緝
張姓女子本月3日被發現陳屍台北市信義區住處，全身多處刀傷。警方追查，她與陳姓丈夫從事詐欺，詐騙集團成員田姓男子曾進入夫妻住處，懷疑因「黑吃黑」糾紛行凶，陳、田先後潛逃大陸，請求大陸公安協緝。
警方懷疑，陳黑吃黑詐騙贓款後逃往大陸，詐團派田向張索討引發命案，也不排除陳、田為了贓款共謀殺害張，待深入調查釐清。刑事局今表示，本月10日以兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議機制，將相關資料以聯絡函請陸方協緝相關犯嫌。
警方調查，42歲張姓女子本月3日被發現陳屍北市吳興街住處，背部有兩處刀傷，上半身正面有多處刀傷，頭套塑膠袋及上半身覆蓋棉被，從遺體腐爛程度，研判死亡約3周。
據調查，張是詐團水房成員，47歲陳姓丈夫是水房主嫌，夫妻感情不睦，陳因詐欺案被判刑，未入監執行，今年3月被發布通緝。
警方查訪，陳今年1月偷渡大陸，調閱監視器發現，張被發現死亡前，詐團成員田姓男子曾進入夫妻住處，上月底從桃園國際機場搭機前往大陸，涉有重嫌。
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