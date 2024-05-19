涉鐵鍊鎖法官賓士車輪胎 超商店員被抓還查獲他陽台種大麻

士林地方法院刑事庭歐姓法官，賓士車車輪遭人鎖上鐵鍊，警方依監視器查出超商店員潘男涉有重嫌，拘提時從其陽台查獲4株大麻植株。潘男對於案情交代不清，檢方訊後聲押，士林地方法院認定潘男涉犯強制、恐嚇、妨害公務、栽種大麻罪嫌，裁定羈押禁見獲准。

全案起源於，今年5月18日下午5時許，歐姓法官發現停在士林地院停車場角落的銀色賓士車左後車輪，疑遭人惡意鐵鍊上鎖，求助法警剪斷鐵鍊，士院人員及法警當晚11時許，帶著鐵鍊天母派出所報案提告。

專案小組調閱現場監視器，追查犯嫌，查出有4人曾靠近賓士車，經過濾分析，鎖定北投區32歲潘姓男子涉有重嫌，持拘票拘提到案，並在潘男家中陽台查獲4株高約30公分的大麻植株，潘男涉意圖供製造毒品之用而栽種大麻等罪嫌。

超商大夜班店員潘姓男子曾多次鬧事，去年10月以煙頭燙毀立委參選人張斯綱競選旗幟，今年初還在士林區持石頭砸毀郵局ATM。潘男到案後情緒不穩，對於為何在車輪上鐵鍊等，語焉不詳、問答雞同鴨講，不斷碎唸「我好累，我好想回家」。

檢警認為，潘男與法官不認識，對於犯罪動機尚待調查釐清，潘男行為涉犯強制、恐嚇、妨害公務等行為，遭移送法辦，檢方訊後向法院聲押。

士林地院指出，潘男涉犯強制、恐嚇、妨害公務、意圖供製造毒品之用而栽種大麻等罪嫌，罪嫌重大，栽種大麻罪嫌，最輕本刑有期徒刑5年以上之重罪，依目前偵查結果，認潘男有相當理由逃亡、滅證之虞，全案尚有諸多證據尚待查證、釐清，非予羈押顯難進行後續偵查，裁定羈押禁見。