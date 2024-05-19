泰國情色酒吧 摸胸親密接觸換手環賺小費 警搜索抓24名泰國女

台北市中山區出現泰國情色酒吧，泰國籍年輕女子涉持14天的觀光簽證來台，卻非法打工陪酒、親密接觸賺小費，橡膠手環可換取新台幣。中山警分局與移民署專勤隊持搜索票破獲情色酒吧，查獲24名泰國籍女子、17名酒客，及現場負責人蔣男等5員工，全案妨害風化等罪嫌、違反社會秩序維護法送辦。

專案小組追查，民生東路上某大樓地下室，從去年底起疑經營「泰國店」情色酒吧，自稱是私人招待所拒絕警方臨檢，經警方持續蒐證不法證據，昨天專案小組與移民署台北專勤隊，持搜索票執行查緝，查獲現場負責人29歲蔣男、現場少爺黃男等員工5人，酒客17名及泰國籍女子24名，共計46人。

警方指出，泰國籍女子年齡落在21歲至34歲，大多是八年級生，她們持14天的觀光簽證來台，涉前往情色酒吧工作，不脫衣陪酒，但主打陪酒及親密接觸賺小費，2周後就出境。酒客入場會先換取橡膠手環，如果摸胸、摸臀等部位，當場給小姐手環，事後小姐可持1個手環換取100元新台幣小費，搜索當日見到有小姐手上戴滿了20多個手環。

專案小組查扣營業所得41萬餘元、記帳單、每日帳單及開桌單、無線電5支、門禁卡管制遙控器2個、手提電腦1台、手機5支，並在員工身上查獲第二及毒品大麻菸彈1顆(毛重50.1公克)、第三級毒品愷他命香菸1支(毛重0.6公克)等證物。

全案24名泰國籍女子遭移民署收容，依相關規定遣返出境，現場蔣男等員工分別遭妨害風化、就業服務法、毒品等罪嫌，移送台北地檢署偵辦。