快訊

線上買股票手續費1元賺啥？ 數券商位與小資族互利互惠

面試不錄取找教授討說法 普信生為何自認好棒棒？

113會考自然／題型生活化 素養題多…考生：食蛇龜、小王子入題印象深

泰國情色酒吧 摸胸親密接觸換手環賺小費 警搜索抓24名泰國女

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北市中山區出現泰國情色酒吧，泰國籍年輕女子涉持14天的觀光簽證來台，卻非法打工陪酒、親密接觸賺小費，橡膠手環可換取新台幣。中山警分局與移民署專勤隊持搜索票破獲情色酒吧，查獲24名泰國籍女子、17名酒客，及現場負責人蔣男等5員工，全案妨害風化等罪嫌、違反社會秩序維護法送辦。

專案小組追查，民生東路上某大樓地下室，從去年底起疑經營「泰國店」情色酒吧，自稱是私人招待所拒絕警方臨檢，經警方持續蒐證不法證據，昨天專案小組與移民署台北專勤隊，持搜索票執行查緝，查獲現場負責人29歲蔣男、現場少爺黃男等員工5人，酒客17名及泰國籍女子24名，共計46人。

警方指出，泰國籍女子年齡落在21歲至34歲，大多是八年級生，她們持14天的觀光簽證來台，涉前往情色酒吧工作，不脫衣陪酒，但主打陪酒及親密接觸賺小費，2周後就出境。酒客入場會先換取橡膠手環，如果摸胸、摸臀等部位，當場給小姐手環，事後小姐可持1個手環換取100元新台幣小費，搜索當日見到有小姐手上戴滿了20多個手環。

專案小組查扣營業所得41萬餘元、記帳單、每日帳單及開桌單、無線電5支、門禁卡管制遙控器2個、手提電腦1台、手機5支，並在員工身上查獲第二及毒品大麻菸彈1顆(毛重50.1公克)、第三級毒品愷他命香菸1支(毛重0.6公克)等證物。

全案24名泰國籍女子遭移民署收容，依相關規定遣返出境，現場蔣男等員工分別遭妨害風化、就業服務法、毒品等罪嫌，移送台北地檢署偵辦。

中山警分局強調，色情業者為不法營利，經常以各種不同模式經營，並設置嚴密監控系統，以規避查緝，警方將嚴厲取締，呼籲不法業者勿心存僥倖，以身試法。

警方專案小組搜索泰國情色酒吧，查獲泰國女子持觀光簽證陪酒。記者蕭雅娟／翻攝
警方專案小組搜索泰國情色酒吧，查獲泰國女子持觀光簽證陪酒。記者蕭雅娟／翻攝
警方專案小組搜索泰國情色酒吧。記者蕭雅娟／翻攝
警方專案小組搜索泰國情色酒吧。記者蕭雅娟／翻攝
警方專案小組搜索泰國情色酒吧。記者蕭雅娟／翻攝
警方專案小組搜索泰國情色酒吧。記者蕭雅娟／翻攝
警方專案小組搜索泰國情色酒吧，查獲泰國女子持觀光簽證陪酒。記者蕭雅娟／翻攝
警方專案小組搜索泰國情色酒吧，查獲泰國女子持觀光簽證陪酒。記者蕭雅娟／翻攝

國籍 泰國 移民署

延伸閱讀

泰國羽賽／遭李梓嘉逆轉吞對戰3連敗 周天成無緣爭冠

政治暴力事件頻傳 德國選項黨政治家酒吧遇襲遭菸灰缸擊中頭部送醫

憂曼谷被海水淹沒 泰國擬本世紀前遷都

避免遭淹沒 泰國曼谷擬本世紀前遷都

相關新聞

影／抓到了！新北槍毒通緝犯遭開3槍仍衝撞逃脫 2天後台中落網

新北市蘆洲警方16日晚間圍捕駕車衝撞逃逸通緝犯，連開3槍打破車胎，仍被逃脫，專案小組擴大調閱監視器追查2天，昨日深夜在台...

泰國情色酒吧 摸胸親密接觸換手環賺小費 警搜索抓24名泰國女

台北市中山區出現泰國情色酒吧，泰國籍年輕女子涉持14天的觀光簽證來台，卻非法打工陪酒、親密接觸賺小費，橡膠手環可換取新台...

華西街角頭走私千萬鰻苗失利 涉押走船東討700萬遭判刑

台北萬華華西街角頭楊欽彥與高雄王姓男子、金門陳姓船東合夥走私市值1400萬元的鰻苗至中國大陸，遭陸方海警截獲，鰻苗也被查...

520前夕淨化治安！桃警第2階段雷霆除暴 查扣逾5萬克毒品

適逢正副總統就職典禮前夕，為強化治安平穩，桃園市警察局執行「雷霆除暴專案」第2階段掃蕩，5月至今共動員警力3182人次、...

影／雲林荒廢工廠煉毒1600萬 男養兩狗看門警一招抓人

雲林縣黃姓男子在二崙鄉租賃荒廢工廠，煉製K他命，因煉製過程產生惡臭，引起附近居民向檢方檢舉，雲林地檢署獲報後，指揮台中市...

生下不願養 男嬰遭父母溺死古井

台中東勢區近期傳出古井嬰屍案，謝姓男子和柯姓女子生下一名健康男嬰，柯女卻稱「不願留下小孩」，由謝男將兒狠心沉入注滿水的浴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。