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男子涉鐵鍊拴法官車輪又種大麻 檢方聲押

中央社／ 台北19日電

檢警獲報，士林地院某法官的車子遭鐵鍊拴輪，經查為潘姓男子涉案，檢警昨天發動搜索拘提，另查獲潘男栽種大麻。士檢今晨複訊後，依恐嚇、毒品等罪聲請羈押禁見。

全案緣於，台北市警察局士林分局16日晚間接獲士林地院法警長代為報案，有法官停放在法院旁開放式停車場的車輛左後輪遭不明人士以鐵鍊拴住，後續由法警協助破壞後，法官駕車先行離去。

案件經媒體報導後，警方受理報案積極調查期間，士林地檢署獲悉後，為確保公權力行使不受侵害，即主動指派檢察官指揮後續偵辦，經迅速彙整相關事證，發現受害法官審理案件中的潘姓男被告涉有嫌疑。

士林地檢署指出，承辦檢察官簽發拘票並向法院聲請搜索獲准後，指揮警方於昨天執行拘提並搜索潘男位於北投住處，除搜獲本件相關犯罪證據外，同時當場查獲潘男另涉有栽種大麻情形。

潘男接受警方初詢後，移送士林地檢署；士檢檢察官經漏夜訊問後，今天清晨認定潘男涉犯刑法強制罪、恐嚇罪、妨害公務罪以及違反毒品危害防制條例的意圖供製造毒品之用，而栽種大麻等罪嫌重大。

檢方考量，潘男有逃亡、湮滅證據及反覆實施犯罪之虞，向士林地方法院聲請羈押禁見，全案移由法院羈押庭審酌裁定。

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