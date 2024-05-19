華西街角頭走私千萬鰻苗失利 涉押走船東討700萬遭判刑

台北萬華華西街角頭楊欽彥與高雄王姓男子、金門陳姓船東合夥走私市值1400萬元的鰻苗至中國大陸，遭陸方海警截獲，鰻苗也被查扣，王男等人質疑陳與海警串通「黑吃黑」，找人押陳索賠，陳匯款700萬元獲釋後報警，楊男等人遭逮，高雄地院審理後，依私行拘禁罪處涉案8人1年6月至3年不等徒刑。

檢警追查，華西街幫與頭北厝、萬國幫被稱為「艋舺」三大幫，2009年警方掃蕩華西街幫後，51歲的楊欽彥才在2010年接手打理幫務，成為華西街幫角頭。

2021年1月間，楊欽彥出資與王男合夥鰻苗走私生意，請金門的陳姓船東載運10箱鰻苗（當時市價約1400萬元）從金門走私大陸，但鰻苗出海後，船還沒靠岸就被大陸海警查獲扣留，15箱鰻苗全被沒收，讓楊男、王男等人損失慘重。

陳男事後先賠償100萬元給王男，但王男質疑陳男走私遭查獲後，仍無懼海警查緝多次出海，且該次遭查獲，疑是陳男委託的洪姓船長超運鰻苗所致，懷疑陳與大陸海警串通「黑吃黑」。

王男等人為討回損失，同年2月底趁陳男從金門來台機會，王男找人將陳男載到高雄鳳山一處民宅，將陳拘禁在房內索討鰻苗損失。

楊欽彥獲知，同日也從台北南下，要陳籌款還錢。陳聯絡多名朋友，最後籌款約700萬元才獲釋，陳離開前還被恫嚇不許報警，他返回金門，不久便向金門警方報案。

金門、高雄、新北警方及刑事局南部打擊犯罪中心追查數月，查出楊、王等人涉案，同年7月20日起兵分多路，分別在台北、高雄等地，拘捕涉案人到案，並起出鎮暴槍、彈、開山刀等犯案工具，楊欽彥也在新北市樹林區落網。

高雄地院審理時，王男辯稱當時陳男遭押後，他趕到現場就看到陳男脖子被架住一把刀，他嚇到才請楊欽彥南下處理，後來陳同意賠償800萬元，那時還有說有笑，大家就快快樂樂簽協議。

楊欽彥則稱他與鰻苗運輸糾紛沒關係，指示應王男邀請南下幫忙協調，且他到場後，王男跟陳男已喬好賠償比例，整個案子都跟他無關。

法官依據在場人士證詞，認為楊抵達後，見陳男遭人限制自由，仍協助王男處理鰻苗賠償事宜，並要求陳男負擔較高比例的賠償金，顯然已同意王男處理方式，且楊男身為王男公司的共同出資者，當天應與王男等人具共同犯意聯絡，要對押人犯行負責。