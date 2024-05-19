快訊

線上買股票手續費1元賺啥？ 數券商位與小資族互利互惠

面試不錄取找教授討說法 普信生為何自認好棒棒？

113會考自然／題型生活化 素養題多…考生：食蛇龜、小王子入題印象深

聽新聞
test
0:00 / 0:00

520前夕淨化治安！桃警第2階段雷霆除暴 查扣逾5萬克毒品

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

適逢正副總統就職典禮前夕，為強化治安平穩，桃園市警察局執行「雷霆除暴專案」第2階段掃蕩，5月至今共動員警力3182人次、臨檢896處場所，查獲組織犯罪14件86人、通緝犯405件385人、查獲詐欺1088件1149人及各級毒品404件422人，查扣毒品毛重逾5萬公克等多項不法，全力維持桃園市治安。

為確保第16任總統、副總統就職典禮及慶祝活動維安工作順利，桃園市警察局執行「雷霆除暴專案」第2階段掃蕩，針對槍械、幫派、詐欺及毒品等重點工作加強打擊，另在本周末連續執行封城擴大臨檢，由局長吳坤旭親自主持勤前教育，並帶班前往轄內八大行業與幫派據點執行臨檢掃蕩勤務，力求從點到線、從線到面地肅清犯罪。

雷霆除暴專案第2階段自5月1日起至5月18日止，共動員警力3182人次，臨檢896處場所、實施路檢點285處，查獲組織犯罪14件86人、通緝犯405件385人、非法槍彈案10件12人並查扣各式槍枝10枝及子彈222顆、查獲詐欺1088件1149人、賭博20件196人、各級毒品404件422人，查扣毒品毛重逾5萬公克。其中檢肅竹聯幫明仁會、天道盟正義會等幫派成員54人，並查獲幫派涉妨害自由2件、涉毒品3件等。

此外，中壢警方接獲通報某社區有不明人士出入，派出所立即提報列管，與偵查隊刑責區共同探訪查察，經法院核准執行搜索，率同保安警察大隊霹靂小組攻堅破門，一舉查獲李姓男子等7人聚集吸毒；另桃園分局大樹派出所執行巡邏勤務時，丁姓男子遇警盤查心虛逃逸，員警立即追捕壓制，查獲彩虹煙等毒品。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

桃園市警察局執行「雷霆除暴專案」第2階段掃蕩，查獲組織犯罪14件86人、通緝犯405件385人、查獲詐欺1088件1149人及各級毒品404件422人等多項不法。記者周嘉茹／翻攝
桃園市警察局執行「雷霆除暴專案」第2階段掃蕩，查獲組織犯罪14件86人、通緝犯405件385人、查獲詐欺1088件1149人及各級毒品404件422人等多項不法。記者周嘉茹／翻攝
適逢正副總統就職典禮前夕，為強化治安平穩，桃園市警察局執行「雷霆除暴專案」第2階段掃蕩。記者周嘉茹／翻攝
適逢正副總統就職典禮前夕，為強化治安平穩，桃園市警察局執行「雷霆除暴專案」第2階段掃蕩。記者周嘉茹／翻攝
桃園市警察局執行「雷霆除暴專案」第2階段掃蕩，5月至今共動員警力3182人次、臨檢896處場所。記者周嘉茹／翻攝
桃園市警察局執行「雷霆除暴專案」第2階段掃蕩，5月至今共動員警力3182人次、臨檢896處場所。記者周嘉茹／翻攝

幫派 毒品 臨檢

延伸閱讀

NBA／唐西奇連3戰大三元、華盛頓致勝罰球 獨行俠逆轉淘汰雷霆

影／抓到了！新北槍毒通緝犯遭開3槍仍衝撞逃脫 2天後台中落網

影／雲林荒廢工廠煉毒1600萬 男養兩狗看門警一招抓人

船長走私上噸毒品市價逾11億元 南檢聲請拍賣運毒遊艇獲准

相關新聞

影／抓到了！新北槍毒通緝犯遭開3槍仍衝撞逃脫 2天後台中落網

新北市蘆洲警方16日晚間圍捕駕車衝撞逃逸通緝犯，連開3槍打破車胎，仍被逃脫，專案小組擴大調閱監視器追查2天，昨日深夜在台...

泰國情色酒吧 摸胸親密接觸換手環賺小費 警搜索抓24名泰國女

台北市中山區出現泰國情色酒吧，泰國籍年輕女子涉持14天的觀光簽證來台，卻非法打工陪酒、親密接觸賺小費，橡膠手環可換取新台...

華西街角頭走私千萬鰻苗失利 涉押走船東討700萬遭判刑

台北萬華華西街角頭楊欽彥與高雄王姓男子、金門陳姓船東合夥走私市值1400萬元的鰻苗至中國大陸，遭陸方海警截獲，鰻苗也被查...

520前夕淨化治安！桃警第2階段雷霆除暴 查扣逾5萬克毒品

適逢正副總統就職典禮前夕，為強化治安平穩，桃園市警察局執行「雷霆除暴專案」第2階段掃蕩，5月至今共動員警力3182人次、...

影／雲林荒廢工廠煉毒1600萬 男養兩狗看門警一招抓人

雲林縣黃姓男子在二崙鄉租賃荒廢工廠，煉製K他命，因煉製過程產生惡臭，引起附近居民向檢方檢舉，雲林地檢署獲報後，指揮台中市...

生下不願養 男嬰遭父母溺死古井

台中東勢區近期傳出古井嬰屍案，謝姓男子和柯姓女子生下一名健康男嬰，柯女卻稱「不願留下小孩」，由謝男將兒狠心沉入注滿水的浴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。