520前夕淨化治安！桃警第2階段雷霆除暴 查扣逾5萬克毒品

適逢正副總統就職典禮前夕，為強化治安平穩，桃園市警察局執行「雷霆除暴專案」第2階段掃蕩，5月至今共動員警力3182人次、臨檢896處場所，查獲組織犯罪14件86人、通緝犯405件385人、查獲詐欺1088件1149人及各級毒品404件422人，查扣毒品毛重逾5萬公克等多項不法，全力維持桃園市治安。

為確保第16任總統、副總統就職典禮及慶祝活動維安工作順利，桃園市警察局執行「雷霆除暴專案」第2階段掃蕩，針對槍械、幫派、詐欺及毒品等重點工作加強打擊，另在本周末連續執行封城擴大臨檢，由局長吳坤旭親自主持勤前教育，並帶班前往轄內八大行業與幫派據點執行臨檢掃蕩勤務，力求從點到線、從線到面地肅清犯罪。

雷霆除暴專案第2階段自5月1日起至5月18日止，共動員警力3182人次，臨檢896處場所、實施路檢點285處，查獲組織犯罪14件86人、通緝犯405件385人、非法槍彈案10件12人並查扣各式槍枝10枝及子彈222顆、查獲詐欺1088件1149人、賭博20件196人、各級毒品404件422人，查扣毒品毛重逾5萬公克。其中檢肅竹聯幫明仁會、天道盟正義會等幫派成員54人，並查獲幫派涉妨害自由2件、涉毒品3件等。

此外，中壢警方接獲通報某社區有不明人士出入，派出所立即提報列管，與偵查隊刑責區共同探訪查察，經法院核准執行搜索，率同保安警察大隊霹靂小組攻堅破門，一舉查獲李姓男子等7人聚集吸毒；另桃園分局大樹派出所執行巡邏勤務時，丁姓男子遇警盤查心虛逃逸，員警立即追捕壓制，查獲彩虹煙等毒品。