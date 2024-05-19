影／抓到了！新北槍毒通緝犯遭開3槍仍衝撞逃脫 2天後台中落網

新北市蘆洲警方16日晚間圍捕駕車衝撞逃逸通緝犯，連開3槍打破車胎，仍被逃脫，專案小組擴大調閱監視器追查2天，昨日深夜在台中市逮捕47歲唐姓槍砲及毒品通緝犯、以及43歲余姓女友，查扣1包海洛因和安非他命吸食器。

員警16日晚間8時許在蘆洲區三民路發現唐姓男子行蹤，攔查時被他衝撞往成蘆橋方向逃脫，隨後警方於五股區下橋端再度攔截圍捕，開槍打破車胎仍被脫逃衝上國道一號，36分鐘之後在林口交流道附近巷內尋獲車輛，車上1男1女已棄車逃逸。

唐姓男子是士林地檢署發布的槍砲及毒品通緝犯，專案小組動員20人分為6組，連夜調閱監視器，發現2人棄車於林口之後改乘計程車，沿途不斷換車經桃園市、新竹縣、苗栗縣逃往台中市，被鎖定投宿於北屯區綏遠路某汽車旅館。

員警埋伏跟監多時，昨晚10時許在汽車旅館附近的梅川東路四段發現2人行蹤，立刻壓制逮捕上銬，並在唐男身上查扣1包海洛因0.42公克、注射針筒、安非他命吸食器，隨後押回新北市蘆洲警分局，警詢後依違反毒品危害防制條例、公共危險罪嫌、通緝案件移送士林地檢署偵辦。

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