快訊

夏天容易有體味怎麼辦？一圖看懂體味NG飲食及6招抗汗臭對策

避免久坐又能提高每日步行數 站立桌跑步機值得買嗎？

章魚燒不是章魚！他見招牌「8字」驚呆 網曝：市售9成以上都是

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／抓到了！新北槍毒通緝犯遭開3槍仍衝撞逃脫 2天後台中落網

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市蘆洲警方16日晚間圍捕駕車衝撞逃逸通緝犯，連開3槍打破車胎，仍被逃脫，專案小組擴大調閱監視器追查2天，昨日深夜在台中市逮捕47歲唐姓槍砲及毒品通緝犯、以及43歲余姓女友，查扣1包海洛因和安非他命吸食器。

員警16日晚間8時許在蘆洲區三民路發現唐姓男子行蹤，攔查時被他衝撞往成蘆橋方向逃脫，隨後警方於五股區下橋端再度攔截圍捕，開槍打破車胎仍被脫逃衝上國道一號，36分鐘之後在林口交流道附近巷內尋獲車輛，車上1男1女已棄車逃逸。

唐姓男子是士林地檢署發布的槍砲及毒品通緝犯，專案小組動員20人分為6組，連夜調閱監視器，發現2人棄車於林口之後改乘計程車，沿途不斷換車經桃園市、新竹縣、苗栗縣逃往台中市，被鎖定投宿於北屯區綏遠路某汽車旅館。

員警埋伏跟監多時，昨晚10時許在汽車旅館附近的梅川東路四段發現2人行蹤，立刻壓制逮捕上銬，並在唐男身上查扣1包海洛因0.42公克、注射針筒、安非他命吸食器，隨後押回新北市蘆洲警分局，警詢後依違反毒品危害防制條例、公共危險罪嫌、通緝案件移送士林地檢署偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

唐姓通緝犯和余姓女友逃到台中市躲了2天，昨晚仍被警方逮捕歸案，並在唐男身上查扣1包海洛因0.42公克、注射針筒、安非他命吸食器。記者林昭彰／翻攝
唐姓通緝犯和余姓女友逃到台中市躲了2天，昨晚仍被警方逮捕歸案，並在唐男身上查扣1包海洛因0.42公克、注射針筒、安非他命吸食器。記者林昭彰／翻攝
警方於成蘆橋下橋端再度攔截圍捕，連開3槍打破車胎仍被脫逃衝上國道一號。記者曾伯愷／翻攝
警方於成蘆橋下橋端再度攔截圍捕，連開3槍打破車胎仍被脫逃衝上國道一號。記者曾伯愷／翻攝
警方在國道一號林口交流道附近巷內找到嫌犯棄置車輛，車胎已經破損脫落仍行駛高速公路，最後棄車逃逸。記者曾伯愷／翻攝
警方在國道一號林口交流道附近巷內找到嫌犯棄置車輛，車胎已經破損脫落仍行駛高速公路，最後棄車逃逸。記者曾伯愷／翻攝
唐姓通緝犯拒檢，在新北市蘆洲區三民路衝撞逃脫。記者曾伯愷／翻攝
唐姓通緝犯拒檢，在新北市蘆洲區三民路衝撞逃脫。記者曾伯愷／翻攝

毒品 通緝

延伸閱讀

鐵鍊鎖法官車輪！他潛法院停車場涉重嫌 落網頻喊「好累想回家」

113會考社會／新北到考率98.39% 學生：比模考簡單、中國史題目少

新北人有這個特質 網路調查萬人投票曝真相

疑繳不出貸款車被拖走！火爆男五股保管場搶車…1小時北市落網

相關新聞

影／抓到了！新北槍毒通緝犯遭開3槍仍衝撞逃脫 2天後台中落網

新北市蘆洲警方16日晚間圍捕駕車衝撞逃逸通緝犯，連開3槍打破車胎，仍被逃脫，專案小組擴大調閱監視器追查2天，昨日深夜在台...

影／雲林荒廢工廠煉毒1600萬 男養兩狗看門警一招抓人

雲林縣黃姓男子在二崙鄉租賃荒廢工廠，煉製K他命，因煉製過程產生惡臭，引起附近居民向檢方檢舉，雲林地檢署獲報後，指揮台中市...

生下不願養 男嬰遭父母溺死古井

台中東勢區近期傳出古井嬰屍案，謝姓男子和柯姓女子生下一名健康男嬰，柯女卻稱「不願留下小孩」，由謝男將兒狠心沉入注滿水的浴...

澳洲女子來台失聯…運毒羈押禁見

澳大利亞籍女子（黛比）去年獨自外出旅遊後失聯，家屬急尋後得知她在台莫名遭羈押，在請願平台發起連署活動，檢警清查，黛比其實...

分手談崩 志願役憲兵掐死女友

新北市泰山區昨天驚傳凶殺命案，十九歲許姓志願役憲兵，懷疑同為憲兵的劉姓女友出軌，涉在女友家中發生激烈爭執，激憤動手掐死劉...

影／志願役憲兵拿枕頭悶死同儕女友 檢方漏夜訊後聲押

新北市泰山區今天傳出憲兵志願役許姓男子懷疑同單位劉姓女友出軌，涉嫌動手掐死對方，新北地檢署檢察官今晚11時訊問後，依陸海...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。