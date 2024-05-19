影／雲林荒廢工廠煉毒1600萬 男養兩狗看門警一招抓人

雲林縣黃姓男子在二崙鄉租賃荒廢工廠，煉製K他命，因煉製過程產生惡臭，引起附近居民向檢方檢舉，雲林地檢署獲報後，指揮台中市刑大七隊偵辦，上月底前往搜索，黃在門口飼養兩隻大型犬看門，檢警趁黃餵狗時抓人，在場查扣5.4公斤的K他命成品，市價超過1600萬元，全案警詢後依毒品罪送辦，檢方聲押黃獲准。

雲林地檢署今年3月間接獲民眾檢舉，雲林縣二崙鄉郊區有一處廢棄工廠疑從事製毒不法，常傳出惡臭，檢察官段可芳指揮台中市刑大七隊、台南市第六警分局合組專案小組偵辦，專案小組調查，涉案黃姓男子（32歲）利用二崙鄉人口僅2.5萬人，人口較稀少，另租賃無門牌號碼、外觀廢棄鐵皮工廠，作為囤放製毒原料、作業處所。

檢警調查，黃男還在該工廠的出入口裝設監視器，飼養哈士奇、台灣土狗2隻看門，以掌握外界的風吹草動。

專案小組在4月底時見時機成熟，持搜索票前往查緝，趁黃男飼養狗時，現身抓人，當場查扣K他命成品約5.4公斤、反應槽、化學溶劑、加熱器、各式器皿、脫水機及大型電子磅秤等製毒器具，初估毒品市值1600萬元，可供3萬5千多人次使用。

檢方訊問時，黃男對於案情交代不清，辯稱此案全是一人犯案，但檢方對其說詞存疑，以有串滅證之虞，向雲林地院聲押禁見獲准，全案擴大追查其他涉案共犯。

台中市刑大隊長李明道說，毒品易致身體發生不良反應，嚴重者可能導致死亡，衍生犯罪對社會造成嚴重危害，台中市刑大將持續堅守核心價值，專業、科技、紀律、服務和團隊精神，透過「7328警政策略」，以科技手段追蹤、調查、採取行動，有效打擊毒品犯罪活動，守護市民的安全。 雲林縣黃姓男子利用荒廢工廠煉製K他命，黃在門口飼養兩隻大型犬看門，警方趁黃餵食犬隻時，現身抓人。記者陳宏睿／翻攝 雲林縣黃姓男子利用荒廢工廠煉製K他命，檢警上月底搜索，查扣市價超過1600萬元的毒品。記者陳宏睿／翻攝 雲林縣黃姓男子利用荒廢工廠煉製K他命，檢警上月底搜索，查扣市價超過1600萬元的毒品。記者陳宏睿／翻攝 雲林縣黃姓男子利用荒廢工廠煉製K他命，檢警上月底搜索，查扣市價超過1600萬元的毒品。記者陳宏睿／翻攝 雲林縣黃姓男子利用荒廢工廠煉製K他命，檢警上月底搜索，查扣市價超過1600萬元的毒品。記者陳宏睿／翻攝

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885