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生下不願養 男嬰遭父母溺死古井

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

柯女產下健康男嬰後，卻表示不願留下小孩，由謝男將兒子沈入浴缸溺斃，再裝袋扔進古井棄屍。圖／報系資料照
柯女產下健康男嬰後，卻表示不願留下小孩，由謝男將兒子沈入浴缸溺斃，再裝袋扔進古井棄屍。圖／報系資料照
台中東勢區近期傳出古井嬰屍案，謝姓男子和柯姓女子生下一名健康男嬰，柯女卻稱「不願留下小孩」，由謝男將兒狠心沉入注滿水的浴缸溺斃，再套垃圾袋投入水井，兩人遭殺嬰夢魘糾纏半年，愧對良心才自首依殺人罪起訴，因全案僅兩人口供缺直接證據，未來審理挑戰國民法官心證。

據了解，謝男、柯女感情不穩定，交往期間幾次分合，兩人沒同居，柯女原就有意拿掉小孩，因經濟等種種因素作罷，產後一時不想面對，才和謝男痛下殺手，謝男因著手殺嬰、棄屍，半年來內心陰霾不散，今年一月十二日凌晨先向東勢警方自首，柯女隨即被通知到案。

檢警調查，謝男、柯女（均卅歲）大學時就是男女朋友，二○二二年柯女到婦產科檢查已懷孕八周，她要謝男在胎兒滿十三周時一同諮詢引產手術，後來沒拿掉小孩。

二○二三年五月，柯女挺著孕肚上班時，因突然感到腹痛劇烈，下班回東勢區租屋處驚覺羊水破裂臨盆在即，緊急通知謝男到場，但兩人沒報案或就醫，而是由謝男替柯女接生，當晚九點多在浴室產下一名正常的男嬰。

未料男嬰才呱呱墜地，柯女竟向謝男表示不願留下小孩，謝男就將兒子放在浴室地板，任由男嬰赤裸無衣物覆蓋，再打開一旁水龍頭將浴缸注滿水，隨後狠心將男嬰放入浴缸，任由兒子沉入水中溺斃，並在一旁清理浴室血跡、血塊。

謝男確認男嬰死亡後，將遺體從浴缸水中撈起用毛巾包裹，連同胎盤等一併裝入垃圾袋，並告知柯女「已經處理完畢」。謝男深夜再將垃圾袋拿回自己租屋處，並先暫放神明廳下方，隔天再回來將整袋遺體丟棄後方水井。

由於事發數月，警方第一時間回現場採無跡證，除古井撈出包在垃圾袋中的糊化嬰屍，剩下全憑謝男、柯女口供證詞，檢方依殺人、棄屍罪起訴兩人，但究竟是否謝男一人動手、殺嬰過程為何？有待法院審理認定。

小孩 殺人 浴室

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