澳洲女子來台失聯…運毒羈押禁見

澳洲籍女子去年十二月來台旅遊，遭查獲行李夾藏海洛因、古柯鹼等毒品，遭羈押禁見並依毒品罪起訴。圖／航警局提供 澳大利亞籍女子（黛比）去年獨自外出旅遊後失聯，家屬急尋後得知她在台莫名遭羈押，在請願平台發起連署活動，檢警清查，黛比其實是受雇來台當「毒騾」，因入境遭海關查出行李內箱夾藏四點二公斤海洛因、古柯鹼等毒品才被捕，桃園地檢署近日依運輸一級毒品等罪將她起訴，全案由法院審理中。

請願平台「Change.org」去年十二月十六日起，發起「援助黛比爭取公正與自由」連署活動，內容指「黛比目前因被錯誤的指控，未犯下的罪行被關押在台灣，身為五個孩子的母親，正面臨死刑或終身監禁威脅，不被允許打電話或與家人聯繫，懇請簽署請願書，幫助無辜的母親獲得自由」。

這份請願書將提交給法院，為黛比爭取公正和自由，讓她重回家人懷」，連署截至昨天已有二八一○人響應。

起訴書指出，黛比在去年十二月由販毒集團提供食宿及免費機票，還有一八○○美元報酬，讓她先從澳洲飛至馬來西亞，領取裝有海洛因、古柯鹼等毒品行李箱，再依指示飛抵台灣，入境時遭海關與航警攔獲毒品。

黛比落網遭羈押禁見，偵查中矢口否認運輸毒品，連起訴移審到法院的接押庭上，都稱「我不知道行李箱內裝有一級毒品海洛因、古柯鹼，我以為只是衣服」；今年三月法官開庭，遭押四個月的黛比坦承犯行，並供出前夫John涉案，聲請傳喚John到案，盼法院停止羈押。

法官認為，黛比為在台無親友、財產及住居所，她在偵查時供述原先計畫在台停留數日，顯有有逃亡之虞；且黛比審理期間又翻供，指稱攜帶毒品來台是前夫指示，足見二人關係密切，就算手機已遭扣押，仍有管道可與前夫John聯繫，有串證之虞。

另外，黛比聲請與女兒接見通信部分，根據調查顯示，黛比女兒知曉John的聯繫地址，可透過女兒與John聯絡，因此駁回具保停止羈押禁見。