船長走私上噸毒品市價逾11億元 南檢聲請拍賣運毒遊艇獲准

台南地檢署去年4月查獲船長林志吉等人利用遊艇走私市價逾11億元上噸安非他命、K他命共46袋，經海巡在高雄外海攔截，林一審被判12年，上訴二審審理中；南檢5月間發函台南地院法院民事執行處，協助執行扣押遊艇拍賣變價程序，近日將在安平港舉辦拍賣會。

南檢指出，檢察官柯博齡去年4月間指揮調查局中部地區機動工作站等專案小組，查獲販毒集團利用海上遊艇走私市價逾11億元的第二級毒品甲基安非他命14袋（毛重共計278.03公斤）、第三級毒品K他命32袋（毛重共計746.835公斤），並扣押該集團運毒用「福滿平安」號遊艇1艘。

經檢察官調查後，認林志吉等5人涉案集團成員均涉犯毒品危害防制條例中運輸第二級、第三級毒品及懲治走私條例中私運管制物品進口等罪嫌，同年6月間起訴後，全案現由台南高分院審理中。

南檢表示，檢察官於審理期間，今年2月間向法院聲請拍賣上開「福滿平安」號遊艇1艘，且經台南高分院認定該遊艇是本案被告供犯罪使用船舶，且有不易保管及保管需費過鉅、自然折舊等情形，4月2日裁定准予拍賣該扣押遊艇。

南檢日前即發函台南地院民事執行處協助執行拍賣變價程序。該扣押遊艇將於近日在台南安平港舉辦拍賣會，歡迎有興趣參與的民眾參加拍賣登記。

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