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台中古井嬰屍遭狠父放浴缸溺死？高大成點2關鍵：殺人證據薄弱
台中市石岡區近日傳出古井嬰屍案，檢警查出男嬰出生後，遭生父放進浴缸溺死，再裝袋棄屍古井，半年後，父母自首後被依殺人罪嫌起訴。中山附醫法醫科主任高大成認為，嬰兒被井水浸泡逾半年，遺體已腐爛，目前殺人證據太薄弱，建議可查嬰兒肺是否有氣泡、內臟是否有井水微生物追查。
這起古井嬰屍案是今年初，30歲謝男自首，坦承和同齡柯姓女友殺嬰棄屍過程，警方從水井中打撈出垃圾袋，勘驗才發現裡頭有具「糊狀嬰屍」，經媒體揭露曝光。
檢警調查發現，柯女在去年5月在租屋處浴室產下1名四肢正常、啼哭的男嬰，因柯女表示不願留下小孩，謝男涉嫌將男嬰沈入浴缸內溺死，直到今年初兩人自首，檢方依殺人等罪嫌起訴2人。
高大成認為，男嬰被井水浸泡逾半年才被發現，遺體已明顯腐爛，能證實的殺人證據相當薄弱，可查男嬰肺部是否有氣泡，若生前遭溺斃，肺部上面會有氣泡；至於是不是溺斃後棄屍？要檢查男嬰內臟內是否有水井內的微生物。
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