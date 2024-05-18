獨／會客菜藏手機！偷渡宜蘭監獄被獄方識破 疑給天道盟「老虎」

宜蘭監獄有人打算透過會客菜夾帶手機等3C用品，送給獄中的受刑人，疑似給天道盟成員；會客菜由於形跡可疑，在物檢室就被擋下，沒有真的送到受刑人手中，獄方目前已加強控管，並添購X光機，杜絕這類「瞞天過海」的伎倆。

據了解，今年4月初上午，1名自稱姓林的民眾帶了12小包、1公斤重的會客菜到宜蘭監獄，又在監獄外的會客菜業者買了12小包，總共24小包會客菜。宜監物檢室人員看到1人攜帶如此大量會客菜，相當可疑，攔下後手動檢查，在會客菜中發現2支摺疊手機與MP4等3C用品。

據悉，天道盟主「鐵霸」曾盈富去年10月從宜蘭監獄刑滿出獄，林姓民眾登記的送交名單中，其中1人叫汪子新，此人綽號「老虎」，曾經是曾盈富的貼身保鑣，犯下多起槍擊案，曾帶隊砸店、恐嚇酒店業者，被警方列為治平對象，2021年8月台灣高等法院裁定，汪子新犯傷害、毀損、槍砲彈藥刀械管制條例等罪，執行有期徒刑4年2月。

宜監人員馬上扣留會客菜與3C用品，由於3C用品只是監獄違禁品而非毒品等非法物品，無法扣留林姓民眾，只能任他離開；政風單位調查，會客菜業者表示並不知情，監獄內部人員也沒有勾串跡象。目前檢警並沒有介入調查。

宜蘭監獄表示，此次事件有賴一線人員的細心，在物檢室就擋下違禁品，沒有流入受刑人手中，監獄此後會加強管控，也將在物檢室添購X光機，杜絕違禁品被送入的可能，目前已進入招標階段。