澳洲媽媽來台後失蹤 竟是扮「毒騾」運毒遭羈押

57歲澳大利亞籍女子Debbie Voulgaris（黛比）去年12月10日獨自外出旅遊後失聯，家屬急尋後得知她在台莫名遭羈押，並在請願平台發起連署活動，不過檢警清查，黛比其實是受僱來台當「毒騾」，入境遭海關查出行李內夾藏約4.2公斤海洛因、古柯鹼等毒品，桃園地檢署偵結依運輸一級毒品、懲治走私條例等罪起訴，目前由桃園地院審理中。

據悉，請願平台「Change.org」於去年12月16日起，發起「Help towards the freedom of Debbie from injustice（援助黛比爭取公正與自由）」簽署活動，內容指出「黛比目前因被錯誤的指控她未犯下的罪行而被關押在台灣，認識她或見過她的人皆知她是純潔善良的人。身為5個孩子的母親，黛比正面臨死刑或終身監禁的威脅，也不被允許打電話或與家人聯繫。懇請簽署請願書，幫助無辜的母親獲得自由。這份請願書將提交給法院，為她爭取公正和自由、還她清白，讓她重回家人懷抱」，這份連署截至今天中午為止已有2810人響應。

但根據檢方起訴書指出，黛比在去年12月10日前幾日由集團提供食宿及免費機票，還有約新台幣近6萬元的1800美金等酬庸，讓她先從澳洲飛至馬來西亞，交給她內藏有淨重3890.03公克海洛因、384.80公克古柯鹼等毒品的行李箱，依指示於去年12月10日飛抵台灣，入境檢查時，遭海關與航警攔檢發現，行李箱夾層發現毒品。

黛比落網後，經檢方偵查起訴，原本都矢口否認涉運輸毒品，連移審桃園地院裁定繼續羈押禁見3個月的接押庭中，還以「我不知道行李箱內裝有一級毒品海洛因、古柯鹼，我以為只是衣服云云」辯稱；直到今年3月中旬，法官開準備程序庭時，遭羈押4個多月的黛比終於坦承犯行，並供出前夫John涉案，要求聲請傳訊John到案說明，也向法院聲請能停止羈押。

但法官認為，被告黛比為在台無親友、財產及住居所的外籍人士，且依她於偵查時所述，原先僅計畫在台停留數日，已有理由認有逃亡之虞；加上黛比先前於偵查、法院羈押訊問時均矢口否認犯行，前後所述，容有歧異，又供稱這次會攜帶毒品來台皆是受同案共犯的前夫John指示，足見2人關係密切，且被告也知曉John的聯繫電話，就算被告的手機已遭扣案，自有其他管道可與John聯繫，也有勾串共犯之虞。

另，黛比請求能與女兒接見通信的部分，根據被告及辯護人所述，可知被告女兒尚知曉John的聯繫地址，被告可經由女兒進而與John聯絡，因此駁回具保停止羈押禁見的聲請。

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