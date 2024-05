澳洲媽媽來台後失蹤 竟是扮「毒騾」運毒遭羈押

57歲澳大利亞籍女子Debbie Voulgaris(黛比)去年12月10日獨自外出旅遊後失聯,家屬急尋後得知她在台莫名遭羈押,並在請願平台發起連署活動,不過檢警清查,黛比其實是受僱來台當「毒騾」,入境遭海關查出行李內夾藏約4.2公斤海洛因、古柯鹼等毒品,桃園地檢署偵結依運輸一級毒品、懲治走私條例等罪起訴,目前由桃園地院審理中。

據悉,請願平台「Change.org」於去年12月16日起,發起「Help towards the freedom of Debbie from injustice(援助黛比爭取公正與自由)」簽署活動,內容指出「黛比目前因被錯誤的指控她未犯下的罪行而被關押在台灣,認識她或見過她的人皆知她是純潔善良的人。身為5個孩子的母親,黛比正面臨死刑或終身監禁的威脅,也不被允許打電話或與家人聯繫。懇請簽署請願書,幫助無辜的母親獲得自由。這份請願書將提交給法院,為她爭取公正和自由、還她清白,讓她重回家人懷抱」,這份連署截至今天中午為止已有2810人響應。

但根據檢方起訴書指出,黛比在去年12月10日前幾日由集團提供食宿及免費機票,還有約新台幣近6萬元的1800美金等酬庸,讓她先從澳洲飛至馬來西亞,交給她內藏有淨重3890.03公克海洛因、384.80公克古柯鹼等毒品的行李箱,依指示於去年12月10日飛抵台灣,入境檢查時,遭海關與航警攔檢發現,行李箱夾層發現毒品。

黛比落網後,經檢方偵查起訴,原本都矢口否認涉運輸毒品,連移審桃園地院裁定繼續羈押禁見3個月的接押庭中,還以「我不知道行李箱內裝有一級毒品海洛因、古柯鹼,我以為只是衣服云云」辯稱;直到今年3月中旬,法官開準備程序庭時,遭羈押4個多月的黛比終於坦承犯行,並供出前夫John涉案,要求聲請傳訊John到案說明,也向法院聲請能停止羈押。

但法官認為,被告黛比為在台無親友、財產及住居所的外籍人士,且依她於偵查時所述,原先僅計畫在台停留數日,已有理由認有逃亡之虞;加上黛比先前於偵查、法院羈押訊問時均矢口否認犯行,前後所述,容有歧異,又供稱這次會攜帶毒品來台皆是受同案共犯的前夫John指示,足見2人關係密切,且被告也知曉John的聯繫電話,就算被告的手機已遭扣案,自有其他管道可與John聯繫,也有勾串共犯之虞。

另,黛比請求能與女兒接見通信的部分,根據被告及辯護人所述,可知被告女兒尚知曉John的聯繫地址,被告可經由女兒進而與John聯絡,因此駁回具保停止羈押禁見的聲請。

※ 珍愛生命,向毒品說 NO!毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885