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超冷血！台中古井嬰屍案 …健康男嬰竟遭狠父母活活溺死

4類人員深夜危勞津貼6月上路！估6.9萬人受惠

300萬購海洛因磚2男加工摻咖啡因辯還沒賣 1人是累犯遭重判

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

32歲余姓男子去年2月於高雄大帝國舞廳內，以300萬元向綽號「阿偉」男子購買13塊海洛因磚，於住處與楊姓男子加工分裝，欲日後販賣牟利，豈料，還沒海撈一筆，檢警就提早登門搜索；橋頭地方法院日前依２毒品罪，判處余應執行刑13年10月徒刑；另處楊7年8月徒刑；扣案逾3公斤毒品，均沒收銷燬。全案可上訴。

判決書指出，楊自被逮後，全程配合調查，對於犯行坦承不諱；余自舞廳和藥頭購入海洛因磚，後續便在住處與楊手把手合作加工，將海洛因磚磨成細粉，摻入咖啡因加料攪拌後，使用模具加壓成塊狀分裝，販賣牟利。

檢警在余住處，扣得毒品及加工模具器材外，並未查出兩人尋得特定買家對外銷售，或向外著手行銷；辯護人稱楊僅屬「幫助犯」，但檢方視楊能自由進出余住處，單獨操作毒品加工、分裝作業，非得在余監督下操作，還能隨時進出余房內取用海洛因，認定余、楊早已謀定分工，兩人為共犯結構。

由於余不僅意圖販賣、持有第一級毒品海洛因，還曾轉讓淨重5公克以上海洛因供楊吸食，得加重其刑至二分之一，此外，5年前，余才因毒品罪遭判刑10年半定讞，如今再次犯下販賣毒品，已為累犯，加上本案毒品數量高達1公斤以上，純度數量均多。法官指出，余未具體供出毒品來源，又否認意圖販賣，僅說供自己施用，審酌無可減刑事由。

至於楊姓男子過去並無相關犯罪前科，法院審酌，楊犯罪動機、情節輕重等，以及目前他從事玻璃工作，已婚有1名未成年小孩等家庭經濟等情狀，判他７年８月徒刑。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

橋頭地方法院外觀。記者古和純／攝影
橋頭地方法院外觀。記者古和純／攝影

未成年 毒品

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