22歲男公關欠債被毆死 「牛郎界李到晛」傷害致死遭起訴

台中市中清路1間牛郎店私人招待所年初發生命案，李姓負責人因神似韓國男星，在業界有「牛郎界李到晛」封號，他因旗下1名22歲王姓牛郎積欠60萬賒帳款經催討不還，竟夥同吳姓員工在店內痛毆王一頓，釀王腦重傷住院5天仍死亡，檢方偵結依重傷致人於死罪嫌起訴李、吳。

檢警調查，李男（27歲）是北區中清路一間私人招待所負責人，並雇用吳姓男子（25歲）擔任員工，另死者王男過去也在招待所任職，但上班期間因多次同意酒客賒帳，導致累積60多萬元賒帳款，經協調後李同意王簽立6張共540萬元本票做擔保，李並於2023年11月將王辭退。

後來李姓負責人為向王男催討債務，今年1月12日早上8點多指派吳姓員工將王男帶回招待所，李更是不滿王仍藉詞拖欠債務發生口角，李、吳就輪番以徒手、腳踹方式，朝王男頭部、臉部及身體痛毆一頓。

王當場被打到腦出血重傷，當場昏迷失去意識倒臥沙發上，李男沒將他送醫，反而聯絡王的爸爸到場替兒子處理欠債，王父中午12點多抵達見兒子昏迷不醒、呼吸困難，這才由招待所員工打119報案。