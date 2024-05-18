影／毒窟藏橋下 一男見警攻堅逃 遭鐵片劃傷送醫

新北市警方日前在新店區碧潭橋下破門攻堅查獲一處毒窟，孫男涉嫌持有海洛因及安非他命等毒品，現場並逮捕游女等3名通緝犯，在場周姓男子聽聞警方破門聲，為逃避警方盤查，急忙爬上鐵皮屋頂時不慎滑倒，右手掌遭鐵皮劃傷，經送醫無生命危險，警詢後將孫男及游女等4人依法送辦。

新北市新店警方日前獲報，新店區碧潭橋下溪洲路一處鐵皮屋內常有人聚集進出，疑似進行毒品交易，警方蒐證後持搜索票前往破門攻堅查緝，當場查獲孫姓男子（47歲）涉嫌持有海洛因7包，共重10.58公克，安非他命10包，共重：14.41公克，查扣毒品殘渣袋、吸食器、分裝袋及磅秤等。

屋內並查獲毒品通緝陳姓女子（41歲）、傷害通緝陳姓男子（39歲）、藥事法通緝游姓女子（40歲）3人，員警搜索過程中，在場的周姓男子為逃避警方盤查，竟爬上鐵皮屋頂，因不慎滑倒，右手掌遭鐵皮劃傷，傷口大約長5公分、深2公分，鮮血直流，經119救護車現場包紮後送往慈濟醫院縫合，無生命危險。

經查周男並無通緝也沒持有違禁物，採尿送驗後請回，孫男坦承持有毒品，但否認販賣，警詢後依法移送台北地檢署偵辦；陳女、陳男及游女3人均為執字通緝犯，警詢後依法解送歸案入監服刑。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885