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獨／殘忍！台中古井嬰屍案健康男嬰 竟遭狠父母活活溺死

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中東勢區近期傳出古井嬰屍案，謝姓男子和柯姓女友生下1名健康男嬰，竟裝袋丟入水井遺棄，2人良心不安今年初自首，日前媒體揭露才曝光，當時警方說明稱「男嬰甫出生後死亡」，但調查發現，實際上是柯女表示不願留下小孩，謝才將男嬰沈入注滿水的浴缸活活溺死，檢方才依殺人等罪嫌起訴2人。

檢警調查，謝男、柯女（均30歲）在大學時期就是男女朋友，柯2022年10月到婦產科檢查發現自己懷孕，腹中胎兒8周大，她和謝男討論後一度打算做引產手術，同年11月再赴診所諮詢，但當時胎兒已滿13周，且預產期約在2023年5月底。

後來2人並未拿掉小孩，柯女直到2023年5月26日挺著孕肚上班時，因突然感到腹痛劇烈，下班回東勢區租屋處時驚覺羊水破裂臨盆在即，緊急通知謝男到場，但2人都沒有向警消求救或就醫，反而是由謝男替女友接生，當晚9點多在浴室產下1名四肢正常、啼哭的男嬰。

未料男嬰才呱呱墜地，柯女竟向謝男表示不願留下小孩，謝先是將兒子放在浴室地板，任由他赤裸全身毫無衣物覆蓋，再打開一旁水龍頭將浴缸注滿水，隨後狠心將男嬰放入浴缸，任由兒子沈入水中溺斃，謝則在一旁清理浴室血跡、血塊。

謝確認男嬰死亡後，就將遺體從浴缸水中撈起用毛巾包裹，連同胎盤等一併裝入垃圾袋，並告知柯女「已經處理完畢」。謝深夜再將垃圾袋拿回自己租屋處，先暫放神明廳下方，隔天再回來將整袋遺體丟棄後方的水井中。

由於2人良心不安，謝男今年1月12日凌晨才主動赴東勢分局東勢派出所自首，坦承和女友殺嬰棄屍過程，經警方到場從水井中成功打撈出垃圾袋，勘驗才發現裡頭有具「糊狀嬰屍」。

檢方第一時間將謝男、柯女聲押獲准，偵結後已依殺人、棄屍等罪嫌起訴，並請法院依兒童及少年福利與權益保障法加重其刑，全案將由台中地院國民法官專庭審理。

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柯女產下健康男嬰後，卻表示不願留下小孩，由謝男將兒子沈入浴缸溺斃，再裝袋扔進古井棄屍。圖／報系資料照
柯女產下健康男嬰後，卻表示不願留下小孩，由謝男將兒子沈入浴缸溺斃，再裝袋扔進古井棄屍。圖／報系資料照
柯女產下健康男嬰後，卻表示不願留下小孩，由謝男將兒子沈入浴缸溺斃，再裝袋扔進古井棄屍。圖／報系資料照
柯女產下健康男嬰後，卻表示不願留下小孩，由謝男將兒子沈入浴缸溺斃，再裝袋扔進古井棄屍。圖／報系資料照
柯女產下健康男嬰後，卻表示不願留下小孩，由謝男將兒子沈入浴缸溺斃，再裝袋扔進古井棄屍。圖／報系資料照
柯女產下健康男嬰後，卻表示不願留下小孩，由謝男將兒子沈入浴缸溺斃，再裝袋扔進古井棄屍。圖／報系資料照

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