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以為不抓自己人 毒販冒名「偵三隊」賣彩虹菸遭逮送辦

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣刑警大隊網路巡邏發現竟有人假冒「偵三隊」名號販售毒品彩虹菸，將假冒的「隊長」楊男及「隊員」王男逮捕送辦。圖／花蓮縣警局刑警大隊提供
花蓮縣刑警大隊網路巡邏發現竟有人假冒「偵三隊」名號販售毒品彩虹菸，將假冒的「隊長」楊男及「隊員」王男逮捕送辦。圖／花蓮縣警局刑警大隊提供

花蓮縣警局刑警大隊日前在網路巡邏，發現竟有不肖人士以「偵三隊」為名，販售三級毒品彩虹菸，深入追查發現2名才18歲的楊姓、王姓男子，異想天開，以為「自己人不會抓自己人」，卻遭警方鎖定逮捕，詢後依違反毒品危害防制條例送辦，假「偵三隊長」楊男遭法院裁定羈押禁見。

花蓮縣刑大表示，日前網路巡邏發現代號「偵三隊」公然在網路販售毒品彩虹菸，嚇了一大跳，先清查內部，確認並非刑大內部同仁所為，立即組成專案小組調查。

刑大科技犯罪偵查隊追查後，發現是18歲的楊姓及王姓男子，大膽假冒「偵三隊」販毒，還放上刑警刺繡徽章的照片，即報請花蓮地檢署檢察官尤開民指揮偵辦，近日聯繫對方，對方主動兜售毒品，警方赴吉安鄉將楊、王兩人逮捕，查扣4支彩虹菸、手機及販毒不法所得1000元。

警詢時，楊、王兩人供稱，因為怕被抓，心想「自己人應該不會抓自己人」，才打著偵三隊名號，兩人分別假冒「隊長」、「隊員」，沒想到卻栽在真正的刑警手上。警詢後將兩人依違反毒品危害防制條例移送花蓮地檢署偵辦，「偵三隊隊長」楊男經法院羈押禁見。

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花蓮縣刑警大隊網路巡邏發現竟有人假冒「偵三隊」名號販售毒品彩虹菸，將假冒的「隊長」楊男及「隊員」王男逮捕送辦。圖／花蓮縣警局刑警大隊提供
花蓮縣刑警大隊網路巡邏發現竟有人假冒「偵三隊」名號販售毒品彩虹菸，將假冒的「隊長」楊男及「隊員」王男逮捕送辦。圖／花蓮縣警局刑警大隊提供

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