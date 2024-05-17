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毆打藝人修杰楷、王柏傑 竹聯幫34歲幹部涉犯組織等罪遭押

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

圖為藝人王柏傑(左)與修杰楷資料照。記者李政龍攝影／報系資料照
圖為藝人王柏傑(左)與修杰楷資料照。記者李政龍攝影／報系資料照

今年3月，涉嫌與藝人修杰楷王柏傑發生肢體糾紛的統促黨34歲陳姓男子，本身還是竹聯幫麒麟堂幹部，台北市少年隊發現他涉嫌暴力逼債、恐嚇取財，日前逮捕他到案。

警方日前接獲情資，陳嫌3月底涉嫌暴力逼債，他設局邀約被害人前往KTV調解糾紛，但被害人一到包廂，就被他帶人持棍棒毆打，逼簽35萬元本票並匯款5萬元，被害人身上剩下的9800元現金也被拿走。

今年5月初，陳嫌又設局邀約另名被害人，前往中山區龍江路一處據點，陳嫌指揮旗下成員以木棍毆傷對方，拿三秒膠塗在傷口，強押被害人簽署150萬元本票及和解書，被害人趁犯嫌不注意時趁機報警逃脫。

警方14日持搜索票及拘票，在中山區、大安區及桃園市桃園區等地，將陳嫌等5名幫派成員檢肅到案，現場查扣行動電話5支、空白本票1本、已簽立本票1批、刀械4把、鎮暴槍1枝及辣椒水2瓶等證物。

全案訊後將陳嫌等人，依組織、恐嚇取財及妨害自由等罪嫌移送台北地檢署偵辦，陳嫌被裁定羈押禁見。

涉嫌毆打藝人修杰楷、王柏傑的陳姓男子，因恐嚇取財遭警方拘提到案。記者廖炳棋/翻攝
涉嫌毆打藝人修杰楷、王柏傑的陳姓男子，因恐嚇取財遭警方拘提到案。記者廖炳棋/翻攝

修杰楷 幫派 恐嚇 桃園 王柏傑 竹聯幫 統促黨

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