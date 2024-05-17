影／租車偷走北投娃娃機店88模型 毒蟲來不及銷贓就落網

朱姓男子曾涉毒品案，日前缺錢花用，在台北市北投區某娃娃機店內將機台上的模型公仔全部偷走，被害台主清查發現共有88只模型失竊，損失約10萬元，警方透過監視器畫面追查後，在新北市蘆洲區查獲朱男到案，扣回部分贓物及毒品安非他命吸食器，依法送辦。

警方調查，32歲朱男5月7日清晨6時許駕駛汽車前往台北市北投區某娃娃機店，將機台上方及店內倉庫內共88只模型搬運上車竊走，業者當天下午發現後報警處理。

員警調閱相關監視器畫面追查，鎖定朱男行蹤後，當晚8時許在新北市蘆洲區截獲朱男所駕租賃車，並從車中扣回贓物並查獲安非他命吸食器。

據悉，朱男落網坦言缺錢花用所以行竊，還來不及銷贓就被逮，也坦承持有吸食器，但毒品來源交代不清，警詢後依竊盜、違反毒品危害防制條例等罪嫌將其移送士林地檢署偵辦，檢方複訊後令其無保請回。

警方呼籲，民眾如遇有可疑人士應立即撥打110報案，警方將派員到場處理，維護社區治安。

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