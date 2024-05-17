荒唐！中壢警愚人節當天拿自己尿給毒蟲送驗 一審判囚13月

桃園市中壢警分局大崙派出所蘇姓員警於去年愚人節當天，為增加毒品人口到驗率，竟然將自己的瓶裝尿液交給到警所採尿的李姓等3名毒品人口封籤、捺印並盜蓋陳姓所長的職章後送驗，桃園地院審結，將蘇員依犯行使公務員登載不實文書罪，判處有期徒刑1年1月，法官也說明蘇員擔任警職多年，罔顧國家栽培，有損人民對執法人員信賴，因此不予諭知緩刑，本案可上訴。

起訴事實指出，平日負責毒品調驗業務的中壢警分局大崙派出所蘇姓警員，為了增加定期應受尿液採驗毒品人口到驗率，竟於去年4月1日愚人節下午1點，在大崙派出所內將已裝入他自己尿液檢體的6個尿瓶，分別交給當天到警所欲採檢尿液的李姓、王姓及丁姓等 3名毒品調驗人口，每人各分得2瓶。

蘇員要李某等3人針對各自的2瓶尿液進行封籤，並分別在「應受尿液採驗人尿液檢體採集送驗紀錄表」填寫各自基本資料後簽名、捺印，證明這些尿液均為李某等人親自排放，蘇員另在上述紀錄表的監採人員欄盜蓋大崙派出所陳姓所長的職章，製作3份登裁不實公文書，然後將尿液送往台灣檢驗科技股份公司檢驗。

法官審酌，被告身為警務人員，本應奉公守法、積極查緝不法及維護社會治安，然竟不知謹守分際，僅為求驗尿到驗率績效，而提供自己所排放的尿液充作受尿液採驗人的尿液檢體，影響尿液採驗結果的正確性甚鉅，所為已使警察聲譽嚴重受損，更玷污公權力執行的公正性，無異助長犯罪，造成社會大眾錯認警察甚或司法人員與毒品人口勾結的印象，另審酌被告犯後已坦承犯行，態度尚可，已與大崙派出所陳姓所長和解暨其生活狀況、品行、犯罪動機、目的、手段等情狀，量處如主文所示之刑。

法官也說明，辯護人及被告均請求能宣告緩刑一事，經查被告蘇員雖未有前科，但他身為派出所員警，擔任警職多年，竟僅為了毒品犯罪嫌疑人尿液採檢到驗率，率然提供自己排放的尿液給毒品犯罪嫌疑人，罔顧國家對他的栽培，損及人民對執法人員信賴，若逕予諭知緩刑，除無法懲儆效尤，甚且徒啟倖免之心，難免讓一般人民心生官官相護、鼓勵犯罪疑慮。法院慎重斟酌上情，因認此案不宜為緩刑宣告，才能契合國民的法律感情，符合社會期待。