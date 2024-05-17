影／毒蟲林森北路暗巷遭警盤查 腰間藏刀與警爆衝突

台北市員警今晨巡經中山區林森北路時，在巷弄內發現2名男子形跡可疑，盤查時驚見徐姓男子腰間藏刀，要求他交出尖刀，徐男即伸手推擠員警，員警壓制徐男後搜出毒品安非他命、K他命咖啡包，詢後依法送辦。

警方調查，台北市警局中山分局圓山派出所員警，今天凌晨0時許巡經林森北路399巷時，發現23歲徐男與陳男行跡可疑，一見到警察就迴避眼神，遂上前盤查，又驚見徐男腰間藏有1把折疊刀。

員警要求徐男交出尖刀，徐男不從，伸手推擠員警，並將員警身上的密錄器拍掉落，隨後被壓制在地。員警附帶搜索時，在徐男身上搜出2包即溶咖啡包，初驗分別呈毒品安非他命、K他命陽性反應。

據悉，徐男曾涉毒品、傷害、妨害秩序等案，與陳男2人平時都在工地工作維生，徐男案發後坦承持有毒品，陳男則否認涉毒，警方將徐男帶回偵詢後，依妨害公務、違反毒品危害條例罪嫌將其送辦。

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