台南男投資虛擬貨幣遭詐148萬 警將計就計擒獲持毒車手

台南1名30多歲男子日前為了增加收入，誤信網路上的虛擬貨幣投資詐騙陷阱，以致遭詐騙148萬元，詐騙集團食髓知味，昨天再次聯繫他加碼投資30萬元即可解鎖出資，台南市警一分局據報後將計就計，在雙方面交時當場逮捕29歲呂姓車手，在背包查獲詐欺贓款20萬及安非他命等物。

市警一分局東寧派出所昨晨2時許接獲被害男子來所報案表示，他於本月7日在IG上看見投資廣告，聲稱可用小額資金投資虛擬貨幣獲取豐厚報酬，不疑有他，就依照指示加入投資網站後，便依照該投資網站客服人員指示，陸續匯款1次、面交4次，總金額高達148萬元。

然而，當他向網站客服要求出金時，對方卻又百般推託，他越想越不對勁，因此到派出所求助，當員警向他說明這是假投資詐欺手法，他才恍然大悟。東寧所受理報案並成立專案小組展開調查。

昨上午10時許，詐騙集團又再次聯繫被害人，向他表示再加碼30萬元即可解鎖出金，並約定於當天下午面交投資款項。所長胡宜智獲訊後即將計就計，在雙方約定交易地點部署多名警力守株待兔。

下午3時許，在被害人與車手面交完成後，員警立即一擁而上，當場逮捕取款呂男，在他隨身背包內查扣手機、詐欺贓款20萬元等證物外，更發現他持有安非他命0.36公克及吸食器等物。警詢後，依涉詐欺、洗錢防制法及毒品危害防制條例等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

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