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黃子佼指控大小S等6藝人涉施用毒品 北檢查無實據簽結

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

去年，藝人黃子佼直播指控，大S小S、范小萱、具俊曄、柳翰雅及周俊偉等6人，涉犯施用毒品罪部分查無不法。台北地檢署偵辦，採集頭髮及尿液後，發現大S、小S及檢出部分毒品反應，但比對與3人就醫服藥成分相符，難認有非法施用毒品情形。台北地檢署調查後，因無具體犯罪事實，全案簽結。

檢方指出，大S等6人遭控施用毒品搖頭丸部分，經採集大S、小S、范女頭髮、尿液，具男尿液檢體檢驗結果，大S、小S及范女等3人均檢出部分毒藥物反應，但3人提出診斷證明、處方及門診紀錄等所服用藥物成分相符，難認其等有非法施用毒品，具俊曄則無檢出毒物反應。

檢方指出，柳翰雅和周俊偉長期在境外，黃子佼證稱未曾看過2人施用毒品，無從逕認其2人有施用搖頭丸之犯嫌。

檢方指出，黃子佼稱具俊曄等人涉嫌於韓國某飯店，以強暴方式餵他施用毒品搖頭丸，因黃子佼對於犯罪時間、地點及情節等均無法為具體陳述，且案發地點在國外，難以調查，黃子佼表示無追訴之意，又如確發生於2000年間，已罹於20年之追訴權時效，難認有何具體不法犯嫌，今將本案予以簽結。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

藝人黃子佼（中）。圖／聯合報系資料照片
藝人黃子佼（中）。圖／聯合報系資料照片
大S和小S姊妹。圖／摘自微博
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具俊曄 大S 小S 毒品 范曉萱 頭髮 黃子佼

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