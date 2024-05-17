日速審重判 檢警批台輕判、縱放

高雄檢警偵破以陳姓男子為首的跨國詐團，有五名車手在日本落網，一人被當地法院判刑三年八月，目前入監服刑，其餘四人羈押日本看守所，等候審結；日本法院對於詐團速審重判，引起法界熱議，有檢警揶揄台灣司法不是輕判就縱放，難怪被冠上「詐騙天堂」。

此集團鎖定日本退休老人，由陳男在台招募車手前往日本取款，去年七月至今年一月，陸續有五名車手落網；其中黃姓男子去年七月遭逮不久，被日本法院火速判刑定讞，其餘人也起訴等候審理，近期應會審結。

實務上，三人以上共同犯詐欺罪，可處一年至七年徒刑；但依據司法院量刑趨勢建議系統，若警詢時坦承、且詐騙金額五百萬元以下，考量初犯，建議量刑區間約一年八月至二年六月，建議刑度為二年，若符合減刑規定，刑度還會再減。

有檢察官舉近日南部法院宣判「車手」案件為例，該判決犯罪事實與黃男雷同，都是受詐團指示，至提款機領走人頭帳戶現金，法院審理後，卻僅判涉案車手、車手頭六月至一年二月不等徒刑，對比日方判決，都是輕判。

日本對詐欺案件審理速度相當快，判刑也很重，專辦詐欺的檢察官說，台灣對詐欺案量刑，與日本速審及重判相比差很大，難怪被冠上「詐騙天堂」。