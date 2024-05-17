聽新聞
test
0:00 / 0:00

台日聯手騙老人 車手赴日取款

聯合報／ 記者張議晨廖炳棋／高雄報導

天道盟同心會陳姓男子與專詐日本人的詐團合作，還幫詐團在台灣洗錢，並招募車手到日本取款，台灣檢警與日本警方交流情資，去年七月至今年三月，日方不僅逮捕五名車手，包含陳男在內的五名台籍幹部也陸續落網，高雄地檢署昨依加重詐欺、組織、洗錢等罪起訴陳男共五人。

檢警調查，該集團專門鎖定日本的退休老人，以台灣常見的「假檢警」手法，要日本被害人拿出現金或提款卡、存摺「保管」，並由陳男負責在台洗錢，另以免費吃、住等誘因，招募南部、東部無業年輕人，持觀光簽證赴日本當車手。

由於車手不會日文，便由話務機房人員請被害人將現金、提款卡，放在住家門口或指定地點，集團指派車手取走後再前往ATM取款。

去年七月間，日本警方接獲民眾受騙報案，循線查緝涉嫌取款的江姓、黃姓車手到案，兩人已成功取款四十六次，被害人受騙金額二千一百廿七萬日圓。

江男、黃男被逮捕後，陳男再遙控林姓男子前往日本，今年一月間，林男依詐團指示取款，但被害人已與日本警方合作，假意拿出五百萬日圓現金，等林男現身，便一擁而上逮捕。

台日警方再根據車手提供情資，今年初由高雄檢警鎖定陳姓主謀，出動特勤警力前往小港區等據點搜索，順利拘捕陳男等三人，查扣工作手機、非制式手槍二把、彈匣四個、子彈十一發等關鍵證物，三人有逃亡、串供滅證之虞，聲請羈押禁見獲准。

檢警今年三月再拘提郭姓、謝姓幹部到案，郭男坦承犯行獲交保，謝男則遭羈押禁見，被收押的四人起訴移審後坦承犯行，法院均裁定交保。至於在日本被逮捕的五名車手，其中一人判刑三年八月，正在服刑，其餘四人起訴正等候審理。

日本 洗錢 車手

延伸閱讀

排隊吃拉麵被日本噁男「狂做1事」長達30分鐘 台女：真的快吐了

日本年薪排行出爐！科技業工程師被台灣屌打？地位落差超大

台航新船報到！日本辦「臺健輪」交船典禮 將推升業績成長

日本防災專家赴花蓮交流 公私協力災害應變機制

相關新聞

台日聯手騙老人 車手赴日取款

天道盟同心會陳姓男子與專詐日本人的詐團合作，還幫詐團在台灣洗錢，並招募車手到日本取款，台灣檢警與日本警方交流情資，去年七...

日速審重判 檢警批台輕判、縱放

高雄檢警偵破以陳姓男子為首的跨國詐團，有五名車手在日本落網，一人被當地法院判刑三年八月，目前入監服刑，其餘四人羈押日本看...

陸軍上尉搭機飛澎湖旅遊 安檢查出行李有顆機槍子彈

陸軍一名朱姓上尉今晚7時25分許，和長官搭乘華信航空AE355高雄飛澎湖班機，欲前往澎湖旅遊，未料，行李通過安檢線檢查時...

通緝犯攔檢不停成蘆橋五股端撞機車 警開三槍逃逸

新北市蘆洲警方今天晚上在新北市蘆洲區三民路100號前，見一輛疑似通緝犯所駕駛休旅車，警欲趨前攔查，他人車不停直往前逃衝。...

台南男積欠毒駕罰鍰4年 母親向友人周轉代繳清

台南38歲鄒姓男子4年多前駕駛轎車，行經中西區民權路，經警攔查檢測有吸食毒品，遭市府交通局裁罰9萬元，另積欠7年全民健保...

他不想坐牢...逃亡期間還找昔日獄友販毒 北警查獲3千多個毒咖啡包

顏姓男子是毒品通緝犯，身背1年6月徒刑在身，逃亡期間找來昔日獄友呂姓男子賣毒賺錢，北市中正一警方獲悉，先循線逮捕呂男等3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。