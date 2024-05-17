台日聯手騙老人 車手赴日取款

天道盟同心會陳姓男子與專詐日本人的詐團合作，還幫詐團在台灣洗錢，並招募車手到日本取款，台灣檢警與日本警方交流情資，去年七月至今年三月，日方不僅逮捕五名車手，包含陳男在內的五名台籍幹部也陸續落網，高雄地檢署昨依加重詐欺、組織、洗錢等罪起訴陳男共五人。

檢警調查，該集團專門鎖定日本的退休老人，以台灣常見的「假檢警」手法，要日本被害人拿出現金或提款卡、存摺「保管」，並由陳男負責在台洗錢，另以免費吃、住等誘因，招募南部、東部無業年輕人，持觀光簽證赴日本當車手。

由於車手不會日文，便由話務機房人員請被害人將現金、提款卡，放在住家門口或指定地點，集團指派車手取走後再前往ATM取款。

去年七月間，日本警方接獲民眾受騙報案，循線查緝涉嫌取款的江姓、黃姓車手到案，兩人已成功取款四十六次，被害人受騙金額二千一百廿七萬日圓。

江男、黃男被逮捕後，陳男再遙控林姓男子前往日本，今年一月間，林男依詐團指示取款，但被害人已與日本警方合作，假意拿出五百萬日圓現金，等林男現身，便一擁而上逮捕。

台日警方再根據車手提供情資，今年初由高雄檢警鎖定陳姓主謀，出動特勤警力前往小港區等據點搜索，順利拘捕陳男等三人，查扣工作手機、非制式手槍二把、彈匣四個、子彈十一發等關鍵證物，三人有逃亡、串供滅證之虞，聲請羈押禁見獲准。

檢警今年三月再拘提郭姓、謝姓幹部到案，郭男坦承犯行獲交保，謝男則遭羈押禁見，被收押的四人起訴移審後坦承犯行，法院均裁定交保。至於在日本被逮捕的五名車手，其中一人判刑三年八月，正在服刑，其餘四人起訴正等候審理。