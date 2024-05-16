陸軍上尉搭機飛澎湖旅遊 安檢查出行李有顆機槍子彈
陸軍一名朱姓上尉今晚7時25分許，和長官搭乘華信航空AE355高雄飛澎湖班機，欲前往澎湖旅遊，未料，行李通過安檢線檢查時，經X光儀器掃描查出手提行李內竟藏有T74排用機槍子彈1顆，口徑7.62公釐，航警局高雄分局偵查隊接獲安檢人員通報調查，據了解，朱稱是日前漢光演習時，子彈不慎掉落袋中未發現，檢察官裁示先將子彈送驗，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例函送後，朱仍如期搭機前往澎湖一遊。
據了解，該名年約30歲的陸軍朱姓上尉軍官，今晚和長官一起搭華信班機從高雄小港機場前往澎湖旅遊，隨身行李通過安檢線檢查時，經X光儀器掃描查出手提行李內竟藏有T74排用機槍子彈1顆，口徑7.62公釐，安檢人員隨即通知偵查隊調查。
當時朱姓上尉坦承子彈是部隊所有，但聲稱是漢光演習時，子彈不慎掉落袋中，他未發現。
警方報請高雄檢察官指揮後，檢察官指示「待子彈送驗確認是否具殺傷力後再據以函送」，朱姓上尉隨後和隨行長官依約搭機前往澎湖旅遊。
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