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台南男積欠毒駕罰鍰4年 母親向友人周轉代繳清

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南38歲鄒姓男子4年多前駕駛轎車，行經中西區民權路，經警攔查檢測有吸食毒品，遭市府交通局裁罰9萬元，另積欠7年全民健保費5萬多元，合計14萬多元，經移送強制執行，台南分署扣押其保險金，鄒母得知後向朋友借錢周轉，今下午到場代兒子繳清全部欠款。

台南分署表示，經分案受理後，執行人員查得鄒有保單可供執行，2021年9月間核發執行命令扣押保單，後來保險公司於2022年7月間陳報有1筆保險金9750元可供扣押，核發收取命令交衛福部中央健康保險署南區業務組收取。

鄒母日前得知後，前往台南分署表示擔心兒子日後申請保險理賠，保險金卻遭台南分署扣押。她向朋友借錢周轉，下午約2時到場，代兒子繳清全部欠款。

此外，台南分署今下午2時至台南監理站，針對初犯酒駕駕駛人所舉辦道路安全講習酒駕專班，進行行政執行法制教育宣導，由書記官向駕駛人進行執行案例宣導，提醒駕駛人酒後不開車，如因酒駕違規遭裁處罰鍰應主動繳納，倘因經濟上有困難，可向執行分署申請分期繳納，以免自身財產遭受強制執行。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

鄒男積欠毒駕罰鍰及全民健保費14萬多元，經移送強制執行，台南分署扣押其保險金，鄒母得知後向朋友借錢周轉，今下午到場代兒子繳清全部欠款。圖／讀者提供
鄒男積欠毒駕罰鍰及全民健保費14萬多元，經移送強制執行，台南分署扣押其保險金，鄒母得知後向朋友借錢周轉，今下午到場代兒子繳清全部欠款。圖／讀者提供

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