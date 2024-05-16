黑幫陳男曾毆王柏傑等人 因恐嚇取財遭警檢肅

統促黨成員34歲陳男3月初在北市某KTV和藝人修杰楷、王柏傑發生鬥毆後，他3月底和5月又再涉兩起暴力恐嚇取財案，北市警方獲報後循線偵蒐，近日將他和4名共犯檢肅到案。

台北市警察局少年警察隊今天召開破案記者會，偵查組長梁瑞昇表示，經長期鎖定部分問題青少年族群發現，其與對外自稱竹聯幫麒麟堂幹部陳男等人交往密切，進而查知陳男涉嫌於3月底設局邀約1名被害人到大安區某間KTV調解債務糾紛。

但陳男等嫌實際是對被害人施以暴力恐嚇及毆打，藉此控制被害人行動自由，再強逼其簽署新台幣35萬元本票和匯款5萬元，最後還搜刮被害人身上金錢9800元後，才釋放其離去。

緊接著，陳男等嫌於5月初又以調解債務糾紛為由，設局邀約另名被害人前往中山區龍江路1處民宅面商，待被害人如期赴約後，陳嫌便指揮旗下成員持木棍和三秒膠凌虐被害人，並強押其簽署150萬元本票及和解書，被害人趁犯嫌疏忽之際報警求助，才得以逃脫。

有鑒於陳男等嫌陸續犯下多起暴力犯行，影響社會治安甚鉅，少年警察隊和市警局中山分局、大安分局及萬華分局共組專案小組蒐證偵辦，並報請台北地檢署指揮。

專案小組經掌控陳男等嫌平日出入據點和行蹤後，於5月14日同步至台北市中山區、大安區及桃園市桃園區等地執行拘蒐行動，成功將陳男等5嫌檢肅到案，全案詢後依涉組織犯罪防制條例、恐嚇取財及妨害自由等罪移送北檢偵辦，台北地院裁定陳男羈押禁見，其中2嫌以3萬元交保、另2嫌限制住居。