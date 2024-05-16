快訊

走到哪刷到哪！台灣ATM密度、「嗶」支付筆數冠全球

史上頭一遭！美股3大指數前市收盤同步上攻 道瓊站上4萬點大關

槍擊斯洛伐克總理凶嫌遭控謀殺未遂 內政部長：孤狼犯案

黑幫陳男曾毆王柏傑等人 因恐嚇取財遭警檢肅

中央社／ 台北16日電

統促黨成員34歲陳男3月初在北市某KTV和藝人修杰楷、王柏傑發生鬥毆後，他3月底和5月又再涉兩起暴力恐嚇取財案，北市警方獲報後循線偵蒐，近日將他和4名共犯檢肅到案。

台北市警察局少年警察隊今天召開破案記者會，偵查組長梁瑞昇表示，經長期鎖定部分問題青少年族群發現，其與對外自稱竹聯幫麒麟堂幹部陳男等人交往密切，進而查知陳男涉嫌於3月底設局邀約1名被害人到大安區某間KTV調解債務糾紛。

但陳男等嫌實際是對被害人施以暴力恐嚇及毆打，藉此控制被害人行動自由，再強逼其簽署新台幣35萬元本票和匯款5萬元，最後還搜刮被害人身上金錢9800元後，才釋放其離去。

緊接著，陳男等嫌於5月初又以調解債務糾紛為由，設局邀約另名被害人前往中山區龍江路1處民宅面商，待被害人如期赴約後，陳嫌便指揮旗下成員持木棍和三秒膠凌虐被害人，並強押其簽署150萬元本票及和解書，被害人趁犯嫌疏忽之際報警求助，才得以逃脫。

有鑒於陳男等嫌陸續犯下多起暴力犯行，影響社會治安甚鉅，少年警察隊和市警局中山分局、大安分局及萬華分局共組專案小組蒐證偵辦，並報請台北地檢署指揮。

專案小組經掌控陳男等嫌平日出入據點和行蹤後，於5月14日同步至台北市中山區、大安區及桃園市桃園區等地執行拘蒐行動，成功將陳男等5嫌檢肅到案，全案詢後依涉組織犯罪防制條例、恐嚇取財及妨害自由等罪移送北檢偵辦，台北地院裁定陳男羈押禁見，其中2嫌以3萬元交保、另2嫌限制住居。

北市 恐嚇 警察

延伸閱讀

王柏傑公開熱吻照 謝欣穎無奈笑喊「沒經過我同意」

黃子佼性侵男藝人發聲了！王柏傑、林柏宏、王子籲修法

王柏傑KTV慶生捲鬥毆案 謝欣穎：他該跟他的爸媽道歉

影／修杰楷、王柏傑KTV護友遭毆 女服務生淡定收滅火器一旁觀戰

相關新聞

陸軍上尉搭機飛澎湖旅遊 安檢查出行李有顆機槍子彈

陸軍一名朱姓上尉今晚7時25分許，和長官搭乘華信航空AE355高雄飛澎湖班機，欲前往澎湖旅遊，未料，行李通過安檢線檢查時...

通緝犯攔檢不停成蘆橋五股端撞機車 警開三槍逃逸

新北市蘆洲警方今天晚上在新北市蘆洲區三民路100號前，見一輛疑似通緝犯所駕駛休旅車，警欲趨前攔查，他人車不停直往前逃衝。...

台南男積欠毒駕罰鍰4年 母親向友人周轉代繳清

台南38歲鄒姓男子4年多前駕駛轎車，行經中西區民權路，經警攔查檢測有吸食毒品，遭市府交通局裁罰9萬元，另積欠7年全民健保...

他不想坐牢...逃亡期間還找昔日獄友販毒 北警查獲3千多個毒咖啡包

顏姓男子是毒品通緝犯，身背1年6月徒刑在身，逃亡期間找來昔日獄友呂姓男子賣毒賺錢，北市中正一警方獲悉，先循線逮捕呂男等3...

深夜改裝車太吵！桃警一攔聞濃濃臭味 搜出K毒26包、5罐裝

桃園市一名32歲鄭姓男子昨深夜11點多駕駛改裝車，載著29歲楊姓友人要去找朋友，因排氣管音量太大被警方檢查，結果警方一靠...

延押2個月 蘇清泉籲檢調讓周典論出來就醫

屏東縣議會議長周典論涉幫鴻海創辦人郭台銘買連署書，違反總統選舉罷免法遭起訴，收押逾4個月屆滿，屏東地院今天裁定續押2月，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。