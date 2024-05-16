他不想坐牢...逃亡期間還找昔日獄友販毒 北警查獲3千多個毒咖啡包

顏姓男子是毒品通緝犯，身背1年6月徒刑在身，逃亡期間找來昔日獄友呂姓男子賣毒賺錢，北市中正一警方獲悉，先循線逮捕呂男等3人，前天再逮捕顏男，共查扣三級毒品咖啡包3726包、二級毒品安非他命437公克等證物，警詢後將4人依毒品罪移送法辦。

警方調查，顏男（50歲）有多起毒品前科，因毒品案被桃園地院判刑1年6月，他不到案展開逃亡，同時找來昔日獄友呂男（36歲）賣毒，二人共組販毒集團，由顏男負責進貨，呂男負責對外販售，另外再找2名吳姓男子（分別為43歲和39歲）當小蜜蜂在雙北地區販毒。

警方經數日蒐證，去年12月發現呂男落腳據點在中正區紹興北街某公寓，聲請搜索票協同霹靂小組破門攻堅，一舉逮獲呂男等3人，在屋內查扣第三級毒品咖啡包597包。

警方分析手機通聯發現，呂男都是跟顏男進貨毒品，儘管顏男因通緝身分不斷轉換落腳處，警方持續跟監，終在前天晚上7點多，在新竹市香山區逮捕他，在屋內查第三級毒品咖啡包3129包、第二級毒品安非他命9包（437公克），警詢後依毒品罪送辦，通緝部分一併解送歸案。

據了解，該集團從去年9月開始販毒，粗估不法獲利破百萬元；而目前毒咖啡包售價500元，安非他命每公克要價逾3000元，警方推估毒品總市價超過300萬元。

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