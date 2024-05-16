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深夜改裝車太吵！桃警一攔聞濃濃臭味 搜出K毒26包、5罐裝

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市一名32歲鄭姓男子昨深夜11點多駕駛改裝車，載著29歲楊姓友人要去找朋友，因排氣管音量太大被警方檢查，結果警方一靠近便在車內聞到濃濃K他命味，一查發現車內藏有K他命26小包及罐裝K他命5罐，讓2人直呼都是排氣管害的，全案依法移請偵辦。

桃園警分局埔子派出所員警昨晚11點10分許，在桃園區大興西路三段執行取締酒駕兼改裝噪音車勤務，發現一輛小客車排氣管發出轟隆巨響，立即請32歲鄭姓男駕駛配合檢查。

經查乘客座的29歲楊姓男子是車主，兩人表示要去找朋友，希望員警讓他們離開，然而員警發現車內散發濃烈的毒品K他命臭味，排檔桿旁還有一小瓶罐裝K他命，兩人見狀神情緊張，楊男立即否認自己是車主，隨即又改口稱雖然是車主．但開車的是鄭男，毒品與他無關。結果經警方檢查，果然查獲K他命26小包及罐裝K他命5罐，2人還直呼都是因為排氣管噪音惹的禍，全案依法移請偵辦。

桃園警分局自實施「靜桃專案」以來，配合環保局及監理站聯合稽查，取締噪音超標約500件，蒐證拍照通報環保局審查複驗達3400件，依據噪音管制法第8條逕行裁處的約450件，將持續利用取締酒駕、路檢、巡邏、交整等勤務，針對讓民眾詬病的改裝噪音車做強力稽查還靜於民。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

桃園市一名32歲鄭姓男子昨深夜駕駛改裝車載友人要去聚會，因排氣管音量太大被攔查，結果警方聞到車內濃濃K他命味，查獲K他命26小包及罐裝K他命5罐。記者周嘉茹／翻攝
桃園市一名32歲鄭姓男子昨深夜駕駛改裝車載友人要去聚會，因排氣管音量太大被攔查，結果警方聞到車內濃濃K他命味，查獲K他命26小包及罐裝K他命5罐。記者周嘉茹／翻攝
桃園市一名32歲鄭姓男子昨深夜駕駛改裝車載友人要去聚會，因排氣管音量太大被攔查，結果警方聞到車內濃濃K他命味，查獲K他命26小包及罐裝K他命5罐。記者周嘉茹／翻攝
桃園市一名32歲鄭姓男子昨深夜駕駛改裝車載友人要去聚會，因排氣管音量太大被攔查，結果警方聞到車內濃濃K他命味，查獲K他命26小包及罐裝K他命5罐。記者周嘉茹／翻攝

噪音 桃園 車主

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