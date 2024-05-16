水上鄉代會主席「模具運毒」18公斤K他命 認罪供出來源判2年8月

嘉義縣水上鄉民代表會主席林家緯，涉出資買毒品，以金屬模具夾藏18包K他命，從馬來西亞運至台北港，幸好遭關務人員發覺通報，循線追捕共犯。士林地方法院認林家緯等3人認罪、供出毒品來源及共犯，減刑2次，依共犯運輸第三級毒品，判處2年2月至2年8月不等徒刑。

判決指出，去年8月2日林家緯和綽號「原哥」林姓男子，各出資新台幣260萬元，合資購買毒品K他命，原哥將金屬模具從大陸運到馬來西亞，後林家緯指示葉哲豪8月2日至5日間到馬來西亞將K他命藏進金屬模具機，原哥透過綽號「華哥、陳佳源」簡姓男子，找來王耀穎當人頭，租下桃園倉庫收包裹、負責報關。

全案模具貨物9月23日入關，遭關務人員查驗貨物察覺有異，查到夾藏的18包K他命，毛重約18公斤，淨重約15公斤，循線通報在同年月26日逮捕簽收包裹王耀穎、在場監控葉哲豪，並追出水上鄉民代表會主席林家緯。林男、簡男則出境逃亡大陸。

合議庭認定，林家緯等3人恣意運輸第三級毒品愷他命至我國境內，助長藥物濫用行為，行為惡質性不容輕視，犯運輸第三級毒品罪，其法定刑為7年以上有期徒刑，得併科1千萬元以下罰金，考量走私Ｋ他命價值520萬元，認罪、供出毒品來源及共犯，減刑2次，但無適用刑法59條情堪憫恕。林家緯、葉哲豪、王耀穎共犯運輸第三級毒品，分別判處2年8月、2年6月、2年2月。可上訴。

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