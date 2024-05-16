社區大樓飄異味居民好困擾 台南警逮人、車上查扣K毒

台南市安南區北安路二段某大樓，常有社區住戶反應某轄內大樓某住戶散發異常「塑膠味」，疑有吸毒情事。市警三分局安中所員警蒐證後，持搜索票，在27歲陳姓男子車上查扣第三級毒品K他命5.42克，警詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌移送台南地檢署偵辦。

據了解，該住戶為甫承租一個月承租戶，由於因該戶出入成員複雜，且不時飄散出難聞「燒塑膠味」，造成大樓居民困擾進而報警。5月9日安中所員警到場查訪，並立即進行布線蒐證，同時對該住戶所使用車輛及住處申請搜索票。

3天後5月12日，警方持搜索票到大樓承租戶將楊(22歲)、連(21歲)等2男帶返所偵辦，2人採尿呈毒品反應，將函送裁罰；另同步於安平區某停車場查獲陳姓男子(27歲)所駕駛轎車，起出第三級毒品K他命(重5.42克)，警詢後陳依違反毒品危害防制條例罪嫌移送台南地檢署偵辦。

台南市警三分局表示，「安居」是人民生活基本權，公權力不容許挑戰，警方持續與各社區及校園建立反毒「友善通報網」，以警民合作方式有效遏止毒品犯罪，防範毒品禍害社區。

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