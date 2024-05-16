影／高雄阿北口袋藏毒 闖紅燈被攔嚇壞硬拗「10年前用的」

高雄62歲徐姓男子日前騎車闖紅燈，遭巡警攔查時，為了自清已經久未碰毒，主動伸手拉出口袋，豈料，就連毒品殘渣袋也被拉出來，徐男當場嚇出一身冷汗，喊說「10年前忘記拿出來的！」警當場查驗為二級毒品安非他命，全案訊後依毒品罪送辦。

「沒，都幾歲的人！」徐回覆員警盤問是否再碰安毒，因多年前有毒品前科紀錄，但警見徐神情慌張直覺有異，問他身上有沒有攜帶違禁品，徐為了自清，先是把口袋中的香菸拿出，疑似太過緊張雙手發抖香菸掉落地面，警見狀輕聲安撫他慢慢來，但口袋還是要全掀出來。

就在徐伸手掏出口袋物一一放在機車座時，另一旁員警發現，口袋被拉出疑似毒品殘渣的夾鏈袋，隨即指示徐不要亂動，主動取出他口袋中夾鏈袋，直球對決詢問「這是什麼！」徐見狀心虛回應，那是多年前放在口袋，忘記拿出來的。

員警好心規勸徐，不要靠吸食毒品生活，嚴重還得穿戴尿布度日，並當場查驗夾鏈袋內殘留物是否為毒品，而初步查驗結果，就是二級毒品安非他命，

雖知難逃法網，一開始徐還編撰離譜謊言，想藉此唬弄員警，但最終只好坦承吸毒。警見徐為規避查緝，竟說出「安毒忘藏口袋至少10年」的牽強理由，當場依違反毒品危害防制條例，將徐逮捕移送橋頭地檢署偵辦。

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