快訊

Toyz今發監執行先住「3人小房」 台中監獄第一餐菜色曝光！

北市2男槍傷陸續就醫 警方：自宅玩槍走火誤傷

中央社／ 台北16日電

63歲郭姓男子14日因腹部槍傷自行就醫遭通報，隨後同樣腹部有槍傷的46歲林姓男子於15日帶槍投案，北市警方追查發現，2人是在郭男大同區住處把玩槍枝走火誤傷所致，依法偵辦。

台北市警察局士林分局14日深夜接獲轄內醫院通報有異狀況，指自行就醫的郭男腹部有1處槍傷；緊接著，另1名同樣腹部中槍的林男則帶槍於15日凌晨到市警局大同分局重慶北路派出所投案，並聲稱是把玩槍枝誤觸擊發，造成子彈貫穿其腹部受傷，隨後由警方協助將他送醫治療。

警方懷疑2起槍傷事件疑有關聯，隨即由士林分局和大同分局共組專案小組偵辦，待林男和郭男完成手術和清醒後，立即進行筆錄，得知事件起因為2人在郭男位於大同區重慶北路三段的住處把玩槍枝，期間不慎誤觸板機並擊發1顆子彈，直接貫穿林男腹部，隨後子彈又傷及郭男並卡在其腹部。

專案小組進行相關查證和現地勘察鑑識獲得證實，目前全案已將2人依涉槍砲彈藥刀械管制條例報請士林地檢署指揮偵辦。

北市 手術 槍枝

延伸閱讀

涉員警包庇案 北市議員助理移送北檢複訊

松山分局警涉收賄 北市議員葉林傳服務處2主任也遭約談

北市3大案白營出招組台智光專案小組 綠酸：第一個就訪談他

北市3大案延燒！民眾黨出手了 提案成立「台智光」專案小組

相關新聞

Toyz今發監執行先住3人小房 台中監獄第一餐菜色曝光

電競好手、網路遊戲實況主劉偉健（Toyz）販賣大麻菸彈，被依6個毒品罪判刑4年2月定讞，Toyz今上午9點多在母親陪同下...

社區大樓飄異味居民好困擾 台南警逮人、車上查扣K毒

台南市安南區北安路二段某大樓，常有社區住戶反應某轄內大樓某住戶散發異常「塑膠味」，疑有吸毒情事。市警三分局安中所員警蒐證...

影／高雄阿北口袋藏毒 闖紅燈被攔嚇壞硬拗「10年前用的」

高雄62歲徐姓男子日前騎車闖紅燈，遭巡警攔查時，為了自清已經久未碰毒，主動伸手拉出口袋，豈料，就連毒品殘渣袋也被拉出來，...

影／Toyz做完執行筆錄 移往拘留室...下午囚車載到台中監獄

電競好手、網路遊戲實況主劉偉健（Toyz）販賣大麻菸彈，被依6個毒品罪判刑4年2月定讞，Toyz今上午9點多在母親陪同下...

Toyz今發監母陪報到 一臉沉重抵中檢預告：可能離開這片土地

電競好手、網路遊戲實況主劉偉健（Toyz）販賣大麻菸彈，被依6個毒品罪判刑4年2月定讞，因未宣告緩刑必須入獄，台中地檢署...

影／Toyz判關4年2月 今發監！上午赴台中地檢署報到

電競好手、網路遊戲實況主劉偉健（Toyz）販賣大麻菸彈，經台中地院一審依6個毒品罪判他4年2月，上訴至三審駁回確定，因未...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。