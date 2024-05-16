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Toyz今發監執行先住「3人小房」 台中監獄第一餐菜色曝光！

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Toyz今發監母陪報到 一臉沉重抵中檢預告：可能離開這片土地

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

電競好手、網路遊戲實況主劉偉健（Toyz）販賣大麻菸彈，被依6個毒品罪判刑4年2月定讞，因未宣告緩刑必須入獄，台中地檢署執行科收到最高法院卷證後，已通知Toyz今天赴中檢報到。Toyz今上午9點多在母親陪同下抵達，臉色凝重並預告自己「未來可能離開這片土地。」

Toyz今上午約9點38分搭乘一輛黑色TOYOTA SIENNA抵達台中地檢署對面停車場，並在友人陪同下先行下車，Toyz的媽媽也陪同到場送行，Toyz先是和母親擁抱後，隨即被大批媒體一擁而上堵訪。

Toyz過程不發一語，頭髮如同前一晚直播已經剃成平頭，在媽媽、友人同行下走過對街抵達台中地檢署執行科後，Toyz也簡短受訪表示，他先是沉默數秒後，表示別的不說啦，希望大家未來如果內心有想要做錯事情的話，想想現在可以失去的。

Toyz說，可能這是他這幾個禮拜體悟最多的事情，他也要大家保重，他未來可能也要離開這片土地了，未來也許會再見但也說不定，就當作請大家去喝個飲料，並重申他品牌的手搖飲免費，講完後隨即轉身進入執行科報到。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

Toyz今上午9點多抵達中檢。記者曾健祐／攝影
Toyz今上午9點多抵達中檢。記者曾健祐／攝影
Toyz今上午9點多抵達中檢。記者曾健祐／攝影
Toyz今上午9點多抵達中檢。記者曾健祐／攝影
Toyz的媽媽今也陪同到場送別兒子。記者曾健祐／攝影
Toyz的媽媽今也陪同到場送別兒子。記者曾健祐／攝影
Toyz今上午9點多抵達中檢。記者曾健祐／攝影
Toyz今上午9點多抵達中檢。記者曾健祐／攝影

Toyz 網路遊戲

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